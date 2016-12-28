В 20% городов России загрязнение воздуха оценивается как высокое и очень высокое

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Загрязнение воздуха в 20% городов России, где проживает 17%, или примерно шестая часть населения страны, в 2015 году оценивалось как высокое и очень высокое. Об этом говорится в опубликованном в среду государственном докладе о состоянии окружающей среды в России в 2015 году, подготовленном Минприроды России.

"В 44 городах России (20% городов) уровень загрязнения воздуха характеризуется как высокий и очень высокий (Индекс загрязнения атмосферы больше 7). В среднем по стране 17% городского населения испытывают воздействие высокого и очень высокого уровня загрязнения воздуха", - говорится в госдокладе.

При этом половина городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения воздуха находятся в Сибири и на Урале. Это Магнитогорск, Челябинск, Златоуст, Екатеринбург, Каменск-Уральский, Краснотурьинск, Нижний Тагил, Ачинск, Красноярск, Лесосибирск, Минусинск, Братск, Зима, Иркутск, Усолье-Сибирское, Черемхово и Шелехов.

Дышите, а лучше не дышите

Наибольший уровень загрязнения воздуха в 2015 году зафиксирован в 11 городах, в которых суммарно проживает 1,5 млн человек. Это Биробиджан, Братск, Зима, Кызыл, Минусинск, Норильск, Петровск-Забайкальский, Селенгинск, Улан-Удэ, Черногорск и Чита.

"Города, составляющие Приоритетный список 2015 года (то есть с наибольшим загрязнением воздуха - прим. ТАСС), входили в него и в 2014 году. Все они расположены в азиатской части территории России, которая характеризуется особо неблагоприятными для рассеивания примесей климатическими условиями", - говорится в докладе.

Чище не стало

В госдокладе отмечается, что за пять лет городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферы стало на 75 меньше, а по сравнению с 2014 годом - на семь.

"Резкое снижение уровня загрязнения воздуха в городах, к сожалению, обусловлено не улучшением качества воздуха, а связано с изменением Роспотребнадзором нормативов ПДК с.с. (предельно допустимая средняя суточная концентрация - прим. ТАСС) формальдегида, что формально привело к занижению оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха формальдегидом и, соответственно, комплексного ИЗА", - говорится в докладе.

Данные о загрязнении атмосферного воздуха получены благодаря наблюдениям Росгидромета в 2015 году. Ведомство проводило мониторинг на 688 станциях в 249 городах, при этом на 629 станциях в 230 городах наблюдения проводились регулярно.

Госдоклад о состоянии окружающей среды России в 2015 году подготовлен Минприроды совместно с заинтересованными министерствами, федеральными службами, федеральными агентствами, другими организациями и учреждениями.