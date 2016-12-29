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В Рио-де-Жанейро полиция и пожарные просят отменить празднование Нового года

Общество
29 декабря, 1:26 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО /Корр. ТАСС, Дарья Юрьева
Сотрудники полагают, что сложившаяся в регионе сложная финансовая ситуация может привести к масштабным протестам во время торжественных мероприятий
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© AP Photo/Felipe Dana

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 декабря. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Полицейские и пожарные бразильского Рио-де-Жанейро обратились в мэрию города с просьбой отменить празднование Нового года в общественных местах из-за экономического кризиса, с которым столкнулся регион. Соответствующее открытое письмо, адресованное региональным и муниципальным властям, обнародовала  Ассоциация находящихся на службе и отставных офицеров военной полиции и пожарной охраны (Aomai).

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Авторы обращения считают, что сложившаяся в регионе сложная финансовая ситуация может привести к масштабным протестам во время торжественных мероприятий, а правоохранительные органы в этом случае не смогут предотвратить беспорядки. "Ассоциация, предвидя возможность возникновения манифестаций, которые в силу своего масштаба и числа участников способны перерасти в акты насилия, направленные против гостей праздника, рекомендует отменить выступления артистов и пиротехнические шоу в муниципалитете Рио-де-Жанейро", - говорится в документе за подписью президента Aomai, полковника Адалберту ди Соуза Рабеллу.

Ранее министр туризма муниципального правительства Антониу Педру Фигейра ди Меллу сообщил, что продолжительность новогоднего фейерверка, который традиционно организуют в Рио-де-Жанейро на знаменитой набережной Копакабана, в этом году будет сокращена из-за экономических проблем и составит 12 минут, а не 16, как в прошлом году. По его словам, организация представления всегда требовала привлечения значительного объема спонсорских средств. В этом году в связи с финансовыми проблемами многие компании не смогли профинансировать праздник, и городским властям пришлось взять на себя значительную часть расходов. В общей сложности мэрия потратит на фейерверк 5 млн реалов (около $1,5 млн).

В то же время руководство Рио-де-Жанейро заверило, что не откажется от организации фейерверка, так как это представление привлекает в город большое число туристов. В прошлом году шоу на набережной Копакабана, для организации которого было использовано 24 тонны пиротехники, посмотрели около двух миллионов человек.

В текущем году Бразилия столкнулась с серьезным финансовым кризисом. По прогнозам правительства, общий дефицит бюджета крупнейшей южноамериканской страны по итогам 2016 года может составить до 170,5 млрд реалов (52,1 млрд долларов). Если заявленный показатель не уменьшится, он станет самым высоким с 1997 года, когда была начата соответствующая статистика.

Региональные правительства также испытывают серьезные финансовые трудности. Особенно тяжелая ситуация сложилась в штате Рио-де-Жанейро, руководство которого в конце июня объявило о введении чрезвычайного положения в экономической сфере. Некоторые категории госслужащих получают зарплаты с задержкой в несколько недель. В августе в Рио-де-Жанейро прошли первые в Южной Америке Олимпийские игры.

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