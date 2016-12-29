На Кунашире ввели в эксплуатацию первый бассейн

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 декабря. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном ввели в строй в Южно-Курильске на острове Кунашир в рамках федеральной целевой программы социально-экономического развития Курильских островов, сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Жители курильского острова впервые получили в свое распоряжение полноценный плавательный бассейн. Он имеет пять дорожек длиной 25 метров и общей шириной 8,5 метров, оборудован системой нагрева и очистки воды", - говорится в сообщении.

Общая площадь двухэтажного сооружения - 1923 квадратных метра. Помимо бассейна в спорткомплексе есть тренажерный зал, душевые комнаты и раздевалки, буфет. Он оборудован пандусом и лифтами, которые позволят пользоваться услугами учреждения людям с ограниченными физическими возможностями.

"Ожидается, что первых посетителей спорткомплекс примет в январе. Сейчас формируется график его работы, набирается штат сотрудников. Одновременно спортом здесь смогут заниматься 40 человек - как взрослые, так и дети - в бассейне планируется проведение уроков физкультуры для местных школьников", - говорится в сообщении.

В уходящем году на Курильских островах в рамках федеральной целевой программы было сдано 15 объектов. Помимо спорткомплексов это, в частности, детский сад в Курильске, новая система водоснабжения и водоотведения в селе Малокурильское на острове Шикотан, дизельная электростанция в селе Китовое и система водоснабжения в селе Рейдово Курильского района, здания пожарных частей в Курильске и Северо-Курильске.