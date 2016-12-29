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Показатель одобрения деятельности Путина достиг годового максимума

Общество
29 декабря, 9:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС
Как показали результаты опроса ВЦИОМ, рейтинг деятельности президента за неделю вырос с 85,8% до 86,8%
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© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Рейтинг доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину продолжает расти, а показатели одобрения его деятельности достигли максимального значения за год - 86,8%. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенного 24-25 декабря.

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Как следует из материалов исследования, показатели одобрения деятельности главы государства за неделю выросли с 85,8% до 86,8%. Это "максимальное значение в 2016 году", - подчеркивают во ВЦИОМ.

Работу премьер-министра России Дмитрия Медведева одобряют, согласно данным опроса 24-25 декабря, 61,2% опрошенных, неделю назад таковых было 61,1%. Показатель одобрения деятельности правительства РФ после снижения до 60,9% 17-18 декабря, по данным последнего опроса, поднялся до 63,2%, указывается в материалах ВЦИОМ.

Рейтинг доверия президенту

Рейтинг доверия президенту по показателям опроса 10-11 декабря составил 59,2%, неделю спустя - 61,3%, а последний опрос фиксирует его на уровне 62,1%.

Положительная динамика отмечается также в рейтинге главы Минобороны РФ Сергея Шойгу: с 11,5% 17-18 декабря до 14,0% на последней неделе. В топ-3 по показателю доверия также входит министр иностранных дел Сергей Лавров (13,8%), указывается в релизе фонда.

Рейтинг партий стабилен

Стабильность демонстрирует рейтинг "Единой России": уровень ее декларируемой поддержки по результатам двух последних еженедельных опросов составляет 48,0%.

Практически не изменился за неделю и рейтинг ЛДПР: 17-18 декабря он составлял 12,0%, 24-25 декабря - 12,1%. Рейтинг КПРФ незначительно вырос (с 8,2% до 8,8%), а динамика показателя "Справедливой России" более выражена: после снижения 17-18 декабря до 4,9%, 24-25 декабря он вырос до 6,5%.

Растут и показатели доверия лидерам этих партий: рейтинг председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова "подтянулся" за неделю с 4,9% до 6,4%, а руководителя справороссов Сергея Миронова - с 1,9% до 2,1%.

Как и где проводился опрос

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 24-25 декабря в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Объем выборки составляет 1600 человек, она репрезентирует население РФ в возрасте 18 лет и старше по полу, возрасту, образованию, типу населенного пункта. Опрос был проведен методом личных формализованных интервью по месту жительства респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.

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