Путин подписал закон о введении единых требований к организации детского отдыха

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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, предусматривающий введение единых требований к компаниям, занимающимся организацией детского отдыха. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Закон был разработан по поручению спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко после трагедии в детском лагере в Карелии летом 2016 года, в результате которой погибли 14 детей. Он стал итогом совместной работы сенаторов с представителями регионов, министерств и ведомств, общественных организаций.
Документ вводит единые требования ко всем компаниям, занимающимся организацией детского отдыха в России, вне зависимости от форм собственности и ведомственной принадлежности. В частности, устанавливаются общие требования к туристическим маршрутам при прохождении их детьми. Закон также предполагает установку профессиональных стандартов и квалификационных требований к тем, кто занимается с детьми на отдыхе. Следить за выполнением единых требований будет уполномоченный правительством федеральный орган исполнительной власти, который будет вести реестр организаций, допущенных к планированию детского отдыха.
В новом законе также предусмотрена возможность предоставления детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, путевок для организации отдыха, включая оплату проезда к месту отдыха и обратно.
Для туроператоров и турагентов законом вводится обязанность соблюдать установленные требования к туристским маршрутам и правила организации их прохождения несовершеннолетними туристами. При этом устанавливается порядок, по которому организаторы походов должны будут уведомлять уполномоченные органы госвласти о месте, сроках и длительности прохождения маршрутов.