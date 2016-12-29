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Россельхознадзор нашел опасные вещества в меде марки Fine Life гипермаркетов Metro

Общество
29 декабря, 10:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС
Обнаруженные в продукте метаболиты нитрофуранов нарушают водно-солевой баланс организма, понижают уровень белка в плазме, вызывают анемию и подавляют активность ферментов
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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Россельхознадзор в ходе проверки выявил опасные вещества в меде собственной торговой марки Fine Life сети гипермаркетов Metro Cash and Carry. Об этом сообщается в пресс-релизе российского ведомства.

"По результатам лабораторных исследований продукции - мед натуральный цветочный алтайский "Fine Life", производства ООО "Медовый дом" установлено несоответствие требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (наличие метаболитов нитрофуранов)", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что метаболиты нитрофуранов нарушают водно-солевой баланс организма, понижают уровень белка в плазме, вызывают анемию, подавляют активность ферментов. Они сохраняются в продуктах и после термической обработки.

Опасный мед в основном был собран пчелами в Ставропольском крае, Саратовской области, Самарской области, Ростовской области и в других регионах страны, где мед собирается с посевных культур - гречихи, подсолнуха, рапса.

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