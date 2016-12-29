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Аргентинец закончил школу в 80 лет

Общество
29 декабря, 10:27 UTC+3 БУЭНОС-АЙРЕС /Корр. ТАСС, Елена Кондратьева
После получения аттестата житель Лас-Пальмаса будет работать с сотрудниками центра для пожилых людей
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БУЭНОС-АЙРЕС, 29 декабря. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Житель города Лас-Пальмас Уго Аугусто Пинто получил школьный аттестат в возрасте 80 лет. Как сообщило радио Mitre, на выпускном вечере он был удостоен чести нести флаг Аргентины - так в республике отмечают лучших учеников.

По словам Пинто, в подростковом возрасте у него не было возможности закончить старшие классы школы. Дожив до пожилого возраста, он решил завершить начатое и заодно познакомиться в школе с новыми технологиями. Полученные знания Пинто собирается применить на благо общества, оказывая содействие сотрудникам одного из центров для пожилых людей.

Пинто прожил 52 года в браке, он долгие годы работал в машинном цехе на сахарном заводе. У него семеро детей, которые поддерживали отца на его пути к получению аттестата. Как рассказала журналистам одна из дочерей Пинто, он всегда показывал пример, как важно верить в себя и никогда не сдаваться на пути к намеченной цели.

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