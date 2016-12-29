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В Periscope появилась возможность трансляций с обзором в 360 градусов

Общество
29 декабря, 10:41 дата обновления: 29 декабря, 10:42 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 29, декабря. /ТАСС
Пока что новая функция доступна лишь небольшой группе блогеров
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НЬЮ-ЙОРК, 29 декабря. /ТАСС/. Мобильное приложение Periscope, с помощью которого пользователи могут осуществлять видеотрансляции в режиме реального времени, используя камеры своих смартфонов, запустило новую функцию - вещание в формате 360 градусов. Об этом сообщил интернет-портал The Verge.

Данный формат вещания позволяет пользователям видеть все, что происходит вокруг автора трансляции. Эффект достигается благодаря использованию специальных камер, конструктивные особенности которых позволяют осуществлять круговую панорамную съемку.

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Как сообщил интернет-портал, смотреть такие трансляции могут уже все пользователи Periscope, однако их создание пока доступно лишь "небольшой группе" блогеров, приглашенных компанией для участия в этом проекте. Отмечается, что запуск нового сервиса состоялся сразу после появления сообщений о тестировании аналогичной функции социальной сетью Facebook.

Просмотр видеороликов в формате 360 градусов уже доступен на многих интернет-сервисах, в том числе YouTube, Littlstar и Kolor. С помощью этих технологий снимаются концерты, экскурсии в музеях и даже церковные службы.

Идея создания приложения Periscope принадлежит Кейвону Бейкопуру и Джо Бернстайну. В 2015 году, еще до своего официального запуска, оно было приобретено компанией Twitter. На данный момент пользователи Periscope провели уже более 200 млн онлайн-трансляций по всему миру.

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