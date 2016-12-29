В Periscope появилась возможность трансляций с обзором в 360 градусов

НЬЮ-ЙОРК, 29 декабря. /ТАСС/. Мобильное приложение Periscope, с помощью которого пользователи могут осуществлять видеотрансляции в режиме реального времени, используя камеры своих смартфонов, запустило новую функцию - вещание в формате 360 градусов. Об этом сообщил интернет-портал The Verge.

Данный формат вещания позволяет пользователям видеть все, что происходит вокруг автора трансляции. Эффект достигается благодаря использованию специальных камер, конструктивные особенности которых позволяют осуществлять круговую панорамную съемку.

Как сообщил интернет-портал, смотреть такие трансляции могут уже все пользователи Periscope, однако их создание пока доступно лишь "небольшой группе" блогеров, приглашенных компанией для участия в этом проекте. Отмечается, что запуск нового сервиса состоялся сразу после появления сообщений о тестировании аналогичной функции социальной сетью Facebook.

Просмотр видеороликов в формате 360 градусов уже доступен на многих интернет-сервисах, в том числе YouTube, Littlstar и Kolor. С помощью этих технологий снимаются концерты, экскурсии в музеях и даже церковные службы.

Идея создания приложения Periscope принадлежит Кейвону Бейкопуру и Джо Бернстайну. В 2015 году, еще до своего официального запуска, оно было приобретено компанией Twitter. На данный момент пользователи Periscope провели уже более 200 млн онлайн-трансляций по всему миру.