Доля россиян, положительно оценивающих пресс-конференцию Путина, достигла максимума

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Доля россиян, положительно оценивающих итоги состоявшейся 23 декабря ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина, достигло максимума (88%) за все годы измерений. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.

"...Общий уровень удовлетворенности по итогам пресс-конференции-2016 достиг максимума за все годы измерений - 88% (причем во всех основных социально-демографических группах эта доля превышает 80%). Только 9% участников опроса, следивших за конференцией в прямом эфире или благодаря новостным выпускам, остались недовольны ответами Путина на вопросы журналистов", - говорится в сообщении. Треть (36%) зрителей и тех, кто ознакомился с содержанием конференции Путина позднее в средствах массовой информации, сочли ответы главы государства интересными. При этом 38% выделили для себя отдельные темы. Затянутым выступление показалось 9% зрителей, а 12% признались, что остались им разочарованы.

Согласно итогам опроса, в этом году более половины россиян (51%) ознакомились с содержанием разговора президента страны с журналистами (46% в 2015 году), причем пресс-конференцию онлайн полностью посмотрели 11% граждан, а среди опрошенных в возрасте 60 лет и старше это число еще выше - 27%. Частично пресс-конференцию посмотрел каждый четвертый россиянин (24%), еще 16% узнали об основных вопросах и ответах позже из выпусков новостей.

Темами пресс-конференции, вызвавшими наибольший резонанс, традиционно стали вопросы, касающиеся внешней и внутренней политики страны. Так, 10% зрителей отметили вопросы, касающиеся ситуации в Сирии, еще по 9% - тему отношений со странами Запада и Украиной. Для 10% респондентов наиболее интересной стала тема положения пенсионеров и пенсионного обеспечения, еще 8% отметили вопрос обороноспособности страны и расходов на армию.

"Прошедшее общение главы государства с журналистами - одно из самых результативных: высоки показатели, фиксирующие интерес и общую оценку мероприятия, - прокомментировал результаты опроса руководитель исследовательских проектов ВЦИОМ Михаил Мамонов. - Удивляет то, что россияне, прежде всего, обратили внимание на внешнеполитическую проблематику, в то время как большинство вопросов, заданных главе государства, касались различных аспектов ситуации внутри страны... В событийном фоне внешнеполитические вопросы в последние годы - на лидерских позициях. Но, возможно, зафиксированная ситуация обуславливается все сильнее звучащим запросом на определение долгосрочных перспектив внешнеполитической активности России".

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 24-26 декабря 2016 года методом телефонного интервью. Объем выборки 1800 человек, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.