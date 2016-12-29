Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 60.27
€ 63.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сплетение судеб: взгляд на историю России и Украины сквозь призму одной семьи

Общество
29 декабря, 16:00 UTC+3
Потомок древнего рода Кочубеев — о своих корнях, миграции на Запад и судьбе России
Материал из 1 страницы
Слева направо: сестра Андрея Кочубея Елена, ее муж князь Евгений Сергеевич Трубецкой, родители Сергей Михайлович Кочубей и Ирина Георгиевна Кочубей (урожденная Габричевская), а также сам Андрей, 1958

Слева направо: сестра Андрея Кочубея Елена, ее муж князь Евгений Сергеевич Трубецкой, родители Сергей Михайлович Кочубей и Ирина Георгиевна Кочубей (урожденная Габричевская), а также сам Андрей, 1958

© из личного архива А. Кочубея

"Прошлое не мертво. Оно даже не прошлое", — утверждал американский классик Уильям Фолкнер. Судьба помогла корреспонденту ТАСС убедиться в его правоте, подарив знакомство с русским американцем Андреем Кочубеем. Представитель древнего княжеского рода, потомок людей, о которых писали русские классики Пушкин и Толстой, сохранил в памяти поразительное множество подробностей о жизни своей семьи. Сквозь имена, даты и факты в его рассказе проступает историческое прошлое России и Украины, легко проецируемое и на сегодняшний день. ТАСС приводит рассказ Андрея Кочубея.

Беседовал Андрей Шитов

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
В других СМИ
Реклама
Фото
4
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл станцию "Фрунзенская" после ремонта
10
Тематический новогодний состав впервые начал курсировать в московском метро
18
По погибшим в авиакатастрофе под Сочи объявлен траур
Интересное
Огни большого города: карта новогодних салютов и фейерверков в Москве
Деньги или шоколад: что дарить на Новый год
Карта новогоднего настроения Москвы: рождественские ярмарки и елочные базары
Итоги-2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Особая" ситуация на борту Ту-154 развивалась последние 10 из 70 секунд полета
2
Рогозин вручил паспорт РФ известному украинскому ученому-оборонщику
3
Клименко: Россия должна быть готова к отключению от мирового интернета
4
Министр транспорта заявил о нештатной работе техники на борту Ту-154
5
"Не надо строить домыслы": первые итоги расследования крушения Ту-154
6
Виталий Наумкин: усилия России сыграли ключевую роль в стабилизации ситуации в Сирии
7
СМИ: трое украинских диверсантов подорвались на мине при попытке прорыва позиций ДНР
Темы дня
Реклама