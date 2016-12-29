Сплетение судеб: взгляд на историю России и Украины сквозь призму одной семьи

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"Прошлое не мертво. Оно даже не прошлое", — утверждал американский классик Уильям Фолкнер. Судьба помогла корреспонденту ТАСС убедиться в его правоте, подарив знакомство с русским американцем Андреем Кочубеем. Представитель древнего княжеского рода, потомок людей, о которых писали русские классики Пушкин и Толстой, сохранил в памяти поразительное множество подробностей о жизни своей семьи. Сквозь имена, даты и факты в его рассказе проступает историческое прошлое России и Украины, легко проецируемое и на сегодняшний день. ТАСС приводит рассказ Андрея Кочубея.
Беседовал Андрей Шитов