МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Минтруд РФ ставит задачу снизить смертность в стране до 1,6 - 1,7 млн человек в год. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

"Если мы по показателям по рождаемости и догнали, и перегнали многие страны Европы, то что касается стандартных показателей смертности, то, конечно, здесь нам есть к чему стремиться", - сказал он.

"В потенциале мы должны иметь смертей в год тысяч на 200 - 300 меньше. То есть, сейчас умирает 1 миллион 900 россиян, к сожалению, в год, а такой показатель, к которому надо бы стремиться, и который бы позволил бы нам в перспективе сохранять естественный прирост, это где-то 200-300 сохраненных жизней", - пояснил он.

По словам Топилина, эту задачу можно выполнить.

"В сфере демографии мы достигли тех результатов, которых даже не могли предположить 10 лет назад", - отметил он, напомнив, что суммарный коэффициент рождаемости приближается к 2 (по прошлому году он составил 1,75 - 1,77).

"Сможем ли мы приблизиться к простому воспроизводству? Это очень сложная задача, ее надо будет решать в будущем, безусловно. Я считаю, что мы не должны снижать планку. Амбициозные у нас должны быть планы, в том числе в смысле рождаемости", - резюмировал он.