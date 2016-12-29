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Минтруд РФ ставит задачу снизить смертность в стране

Общество
29 декабря, 12:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС
На сегодняшний день умирает 1 миллион 900 россиян в год, сообщил Максим Топилин
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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Минтруд РФ ставит задачу снизить смертность в стране до 1,6 - 1,7 млн человек в год. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

"Если мы по показателям по рождаемости и догнали, и перегнали многие страны Европы, то что касается стандартных показателей смертности, то, конечно, здесь нам есть к чему стремиться", - сказал он.

"В потенциале мы должны иметь смертей в год тысяч на 200 - 300 меньше. То есть, сейчас умирает 1 миллион 900 россиян, к сожалению, в год, а такой показатель, к которому надо бы стремиться, и который бы позволил бы нам в перспективе сохранять естественный прирост, это где-то 200-300 сохраненных жизней", - пояснил он.

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По словам Топилина, эту задачу можно выполнить.

"В сфере демографии мы достигли тех результатов, которых даже не могли предположить 10 лет назад", - отметил он, напомнив, что суммарный коэффициент рождаемости приближается к 2 (по прошлому году он составил 1,75 - 1,77).

"Сможем ли мы приблизиться к простому воспроизводству? Это очень сложная задача, ее надо будет решать в будущем, безусловно. Я считаю, что мы не должны снижать планку. Амбициозные у нас должны быть планы, в том числе в смысле рождаемости", - резюмировал он.

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