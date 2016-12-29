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Пучков наградил сотрудников отряда "Центроспас" за помощь пострадавшим жителям Сирии

Общество
29 декабря, 12:07 UTC+3 ЖУКОВСКИЙ ЖУКОВСКИЙ 29, декабря. /ТАСС
Глава МЧС РФ заявил, что в 2017 году в "Центроспасе" будет лучший в мире аэромобильный госпиталь
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ЖУКОВСКИЙ, 29 декабря. /ТАСС/. Глава МЧС России Владимир Пучков наградил медалями министерства сотрудников отряда "Центроспас", проявивших мужество при оказании гуманитарной помощи пострадавшему населению Сирии, а также за активную и плодотворную работу по ликвидации ЧС природного и техногенного характера.

"Наш госпиталь отработал в Сирии, показал свою эффективность. Аттестация Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) - это, конечно, почетно, но практическая работа гораздо важнее, важнее уважительное отношение женщин и детей в этом далеком настрадавшемся уголке мира. Мы и в дальнейшем будем внедрять беспилотную авиацию и робототехнику. В 2017 году в "Центроспасе" будет лучший в мире аэромобильный госпиталь, у каждого будет новая экипировка, будет новое оснащение", - сказал министр, поздравив всех с Днем спасателя и с наступающим Новым годом.

Медалью "За содружество во имя спасения" Пучков наградил ведущего технолога службы аэромобильного госпиталя и организации медицинской помощи при ЧС Виталия Докшина.

Медалями "Участнику чрезвычайных гуманитарных операций" награждены медсестры-анестезиологи службы аэромобильного госпиталя и организации медицинской помощи при ЧС Ольга Горбунова и Римма Сидорова, ведущий технолог службы аэромобильного госпиталя и организации медицинской помощи при ЧС Василий Артонкин, медсестра операционной службы аэромобильного госпиталя и организации медпомощи при ЧС Мария Дергелева, повар службы административно- хозяйственного и социально-бытового обеспечения спасательных работ Мария Никехина.

Глава МЧС также наградил медалью "За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации" спасателя первого класса "Центроспаса" Леонида Кочнова.

В ноябре для оказания высокотехнологичной медицинской помощи жителям, пострадавшим от обстрелов боевиков, МЧС по поручению президента РФ направило в Сирию врачей Центра медицины катастроф, которые принимают пациентов в госпитале "Центроспаса". С начала работы специалистов МЧС в пригородах Алеппо медицинская помощь оказана уже более 1,5 тыс. человек, из которых более 500 детей. Помощь, оказываемая беженцам врачами МЧС, позволяет в амбулаторном режиме проводить антибактериальную терапию, что способствует скорейшему выздоровлению без допущения осложнений.

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