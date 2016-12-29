Клименко: Россия должна быть готова к отключению от мирового интернета

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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Россия должна быть готова к "отключению от мирового интернета" в случае ухудшения отношений с Западом, заявил советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко в интервью телеканалу RT.
"Наша страна должна быть готова к тому, что ее отключат от мирового интернета", - приводит сайт телеканала слова Клименко.
Как отметил советник президента, "высока вероятность "тектонических сдвигов" в наших отношениях с Западом в сторону ухудшения". "Поэтому перед нами стоит задача - отрегулировать российский сегмент интернета, чтобы защититься от подобных сценариев", - сказал он.
"Важно, чтобы в России продолжали работать электронная почта, телеграф, телефон, социальные сети. Критическая инфраструктура, включая копию доменной зоны, должна находиться на нашей территории, чтобы никто не мог отключить. Регулирование обычных пользователей этот закон не затрагивает", - подчеркнул Клименко, говоря об опубликованном в ноябре законопроекте о регулировании рунета.