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Кишинев отказался от традиционного новогоднего концерта из-за нехватки средств

Общество
29 декабря, 13:02 UTC+3 КИШИНЕВ /Корр. ТАСС, Валерий Демидецкий
Ранее разгорелся скандал из-за установки на месте торжества каруселей с изображениями обнаженных женщин
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КИШИНЕВ, 29 декабря. /Корр. ТАСС Валерий Демидецкий/. В центре столицы Молдавии в новогоднюю ночь не будет традиционного концерта. Мэрия Кишинева объяснила это нехваткой средств.

"В этом году не были выделены финансовые средства для этой цели", - рассказала журналистам начальник Главного управления культуры столицы Лучия Кулев.

Взять на себя расходы по проведению торжеств отказались и в кабинете министров. "Правительство не проводит никаких мероприятий на площади", - пояснила министр культуры республики Моника Бабук.

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На протяжении многих лет в Кишиневе существовала традиция проводить в новогоднюю ночь концерт артистов молдавской эстрады на центральной площади города. Встречать Новый год вместе с ними приходили тысячи горожан и гостей столицы, представители руководства республики, видные политики и общественные деятели. Вместе с артистами они обращались к собравшимся с новогодними поздравлениями.

В 2016 году вместо концертной сцены на площади установили карусели для детей, вокруг которых неожиданно разгорелся скандал. Выяснилось, что привезенные в город аттракционы были украшены изображениями распивающих шампанское обнаженных женщин. После того, как на жалобы родителей отреагировало действующее при министерстве культуры Государственное агентство по защите морали, администрация парка развлечений "одела" изображенных на аттракционах женщин, наклеив на них цветную бумагу.

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