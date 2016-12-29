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Страховые выплаты по линии Минтруда в связи с авиакатастрофой получат 42 человека

Общество
29 декабря, 12:57 UTC+3 МОСКВА 29, декабря. /ТАСС
Работа по выплатам уже начата и будет продолжаться, сообщил замглавы Минтруда Григорий Лекарев
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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Страховые выплаты в связи с крушением Ту-154 по линии Минтруда получат 42 человека. Об этом заявил замглавы Минтруда Григорий Лекарев на пресс-конференции в ТАСС, посвященной итогам работы правительственной комиссии, созданной в целях оказания помощи пострадавшим и семьям погибших в катастрофе самолета Ту-154 в районе Сочи.

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"Идет работа... 42 человека обнаружены получателей страховых выплат", - сказал Лекарев.

Он добавил, что работа по выплатам уже начата и будет продолжаться. "Мы это работу будем продолжать, и завтра, и сегодня, и в праздничные дни. В настоящее время полностью сформирован пакет выплат по 13 случаям", - отметил Лекарев.

По его словам, в четверг 29 декабря в первой половине дня по пяти случаям средства уже перечислены. "До конца рабочего дня перечислится еще по восьми случаям", - отметил замминистра.

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