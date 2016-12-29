Упрощенное взыскание долгов за ЖКХ: что об этом нужно знать и стоит ли бояться

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Специальное постановление об упрощении процедуры взыскания долгов за услуги ЖКХ, телефонной связи и по налогам принял на днях Верховный суд РФ. Новость вызвала у людей опасения, что долги по квартплате теперь смогут списывать без их ведома и сразу после того, как просрочена дата оплаты. ТАСС объясняет, что на самом деле предполагает решение Верховного суда, которое начнет применяться уже с начала следующего года.
Скажем сразу: нет. Несмотря на упрощение процедуры, для списания денег все равно нужно судебное решение.
Раньше взыскать с вас долги имели право только по итогам полноценного судебного процесса, на котором вы или ваш адвокат могли отстаивать свою точку зрения.
Теперь решение суда будет приниматься за 5 дней и без вашего участия.
Эта упрощенная процедура называется "приказное производство". Управляющая компания, налоговая инспекция или телефонная компания смогут просто принести в суд документы, подтверждающие вашу задолженность, и суд выпишет судебный приказ.
На основании этого документа судебные приставы спишут деньги с вашего банковского счета.
Будете. По закону из суда вам должно прийти два уведомления. Первое — о том, что в суд поступили документы о ваших долгах. Второе — что выписан судебный приказ о взыскании долга.
После получения второго уведомления у вас есть 10 дней, чтобы оспорить судебный приказ. Если сумма вашего долга меньше или его нет совсем, вы должны направить в суд письмо о несогласии с его решением.
В этом случае приказ отменяется и назначается полноценное судебное разбирательство, чтобы выяснить, кто прав — вы или компания, которая хочет взыскать долг.
Оспорить судебный приказ можно и более чем через 10 дней после получения уведомления. Но в этом случае придется доказать, что вы пропустили указанные в законе сроки по уважительной причине.
Кроме того, есть вероятность, что к этому моменту деньги с вашего счета уже спишут, и, чтобы вернуть их, придется начинать долгие судебные тяжбы.
Чтобы избежать неприятностей, стоит, во-первых, время от времени отслеживать свои долги через портал государственных услуг, во-вторых, на сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП) или через специальное приложение проверять, не открыто ли против вас исполнительное производство.
Речь идет о долгах по квартплате, за услуги телефонной связи (как стационарной, так и мобильной) и обо всех видах налогов.
Упрощенным порядком компания сможет воспользоваться, если ваш долг вместе с процентами не превышает 500 тысяч рублей.
Кстати, по этой процедуре уже взимаются долги по банковским кредитам и алиментам.
Судебные приставы имеют право списывать с вашего банковского счета любые средства, кроме материнского капитала, пенсий, пособий и алиментов на несовершеннолетних, других личных пособий и социальных выплат.