Упрощенное взыскание долгов за ЖКХ: что об этом нужно знать и стоит ли бояться

Тогда что изменилось, почему взыскание долгов стало проще?

Раньше взыскать с вас долги имели право только по итогам полноценного судебного процесса, на котором вы или ваш адвокат могли отстаивать свою точку зрения.

Теперь решение суда будет приниматься за 5 дней и без вашего участия.

Эта упрощенная процедура называется "приказное производство". Управляющая компания, налоговая инспекция или телефонная компания смогут просто принести в суд документы, подтверждающие вашу задолженность, и суд выпишет судебный приказ.

На основании этого документа судебные приставы спишут деньги с вашего банковского счета.