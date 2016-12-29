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Упрощенное взыскание долгов за ЖКХ: что об этом нужно знать и стоит ли бояться

Общество
29 декабря, 17:45 UTC+3
В 2017 году заметно упростится процедура взыскания долгов за услуги ЖКХ и по налогам. Их смогут списывать прямо с банковской карты. ТАСС разобрался, как будет действовать этот механизм
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© Александр Петров/ТАСС

Специальное постановление об упрощении процедуры взыскания долгов за услуги ЖКХ, телефонной связи и по налогам принял на днях Верховный суд РФ. Новость вызвала у людей опасения, что долги по квартплате теперь смогут списывать без их ведома и сразу после того, как просрочена дата оплаты. ТАСС объясняет, что на самом деле предполагает решение Верховного суда, которое начнет применяться уже с начала следующего года.

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Скажите сразу, теперь с карточки деньги будут списывать на следующий день после просрочки платежа?

Скажем сразу: нет. Несмотря на упрощение процедуры, для списания денег все равно нужно судебное решение. 

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Тогда что изменилось, почему взыскание долгов стало проще?

Раньше взыскать с вас долги имели право только по итогам полноценного судебного процесса, на котором вы или ваш адвокат могли отстаивать свою точку зрения.  

Теперь решение суда будет приниматься за 5 дней и без вашего участия.

Эта упрощенная процедура называется "приказное производство". Управляющая компания, налоговая инспекция или телефонная компания смогут просто принести в суд документы, подтверждающие вашу задолженность, и суд выпишет судебный приказ.

На основании этого документа судебные приставы спишут деньги с вашего банковского счета. 

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И я вообще не буду знать, что суд состоялся?

Будете. По закону из суда вам должно прийти два уведомления. Первое — о том, что в суд поступили документы о ваших долгах. Второе — что выписан судебный приказ о взыскании долга. 

После получения второго уведомления у вас есть 10 дней, чтобы оспорить судебный приказ. Если сумма вашего долга меньше или его нет совсем, вы должны направить в суд письмо о несогласии с его решением. 

В этом случае приказ отменяется и назначается полноценное судебное разбирательство, чтобы выяснить, кто прав — вы или компания, которая хочет взыскать долг.

 

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А если уведомление о решении суда до меня не дойдет?

Оспорить судебный приказ можно и более чем через 10 дней после получения уведомления. Но в этом случае придется доказать, что вы пропустили указанные в законе сроки по уважительной причине.

Кроме того, есть вероятность, что к этому моменту деньги с вашего счета уже спишут, и, чтобы вернуть их, придется начинать долгие судебные тяжбы.

Чтобы избежать неприятностей, стоит, во-первых, время от времени отслеживать свои долги через портал государственных услуг, во-вторых, на сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП) или через специальное приложение проверять, не открыто ли против вас исполнительное производство.

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Какие долги смогут списывать таким способом?

Речь идет о долгах по квартплате, за услуги телефонной связи (как стационарной, так и мобильной) и обо всех видах налогов.

Упрощенным порядком компания сможет воспользоваться, если ваш долг вместе с процентами не превышает 500 тысяч рублей.

Кстати, по этой процедуре уже взимаются долги по банковским кредитам и алиментам. 

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Могут ли меня таким образом оставить без средств к существованию?

Судебные приставы имеют право списывать с вашего банковского счета любые средства, кроме материнского капитала, пенсий, пособий и алиментов на несовершеннолетних, других личных пособий и социальных выплат.
 

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