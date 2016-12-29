Глава СПЧ Федотов назвал карикатуры в Charlie Hebdo "похабщиной"

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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов назвал "похабщиной" карикатуры во французском сатирическом журнале Charlie Hebdo.
"Если бы не террористический акт (в 2015 году в редакции журнала - прим. ТАСС), в результате которого погибли журналисты этого издания, то о нем бы никто и не знал. Достаточно посмотреть на карикатуры, которые регулярно появляются в этом журнале, чтобы понять, что это низкопробный, брутальный (журнал), похабщина. И не более того", - заявил он ТАСС в связи с публикацией в среду французским сатирическим журналом Charlie Hebdo карикатуры на крушение Ту-154 над Черным морем.
"Обсуждать подобные карикатуры - все равно что обсуждать изображения в общественном туалете. Они достойны вот этого сравнения", - заключил глава СПЧ.
Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo опубликовал в свежем выпуске целый ряд карикатур, связанных с Россией. Последний номер 2016 года, появившийся в продаже 29 декабря, содержит публикации, посвященные крушению самолета Ту-154 российского Минобороны в Сочи, а также убийству посла РФ в Турции Андрея Карлова.