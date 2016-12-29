Второй региональный чемпионат WorldSkills в Уфе увеличил число компетенций почти в 2 раза

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УФА, 29 декабря. /ТАСС/. Второй региональный чемпионат WorldSkills Russia пройдет в Уфе с 13 по 17 февраля, число компетенций увеличено почти в два раза, сообщили ТАСС в министерстве образования Башкирии.
"Соревнования начинающих профессионалов пройдут в 23 компетенциях, основной площадкой регионального чемпионата станет Уфимский государственный нефтяной технический университет и ряд ссузов столицы. Число компетенций увеличено почти в два раза", - сказал представитель минобразования.
Чемпионат направлен на повышение престижа рабочих профессий и квалификации работников, на привлечение молодежи в производственные секторы экономики, а также на совершенствование квалификационных стандартов по рабочим профессиям. Большинство компетенций чемпионата совпадают с перечнем 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования. В соревнованиях профессионалов примут участие более 100 студентов из более чем 60 профессиональных образовательных организаций.
Первый региональный чемпионат WorldSkills Russia прошел в Уфе в марте 2016 года по 13 компетенциям.
Чемпионат WorldSkills - проект международного некоммерческого движения WorldSkills, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования. Россия присоединилась к движению в 2012 году. На чемпионате WorldSkills International в 2015 году сборная России заняла 14-е общекомандное место и завоевала шесть медалей "За высшее мастерство".