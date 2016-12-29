Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 60.27
€ 63.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Самое большое число трудоголиков живет в Южной Корее

Общество
29 декабря, 15:00 дата обновления: 29 декабря, 15:02 UTC+3 СЕУЛ /Корр. ТАСС, Станислав Варивода
В тройку лидеров также вошли Гонконг и Япония
Материал из 1 страницы

СЕУЛ, 29 декабря. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Республика Корея занимает первое место в мире по доле людей, которые проводят на работе более 49 часов в неделю. Об этом сообщил телеканал KBS, который приводит данные японской независимой правительственной организации по изучению трудовой политики.

"По состоянию на 2014 год не менее 32,4% трудящихся в Южной Корее работали не менее 49 часов в неделю. Это первое место в мире", - отмечает телеканал.

Далее в списке стран и территорий с наибольшим числом "работоголиков" следуют Гонконг с показателем в 30,8%, Япония - 21,3% и США - 16,6%. В этой связи телеканал подчеркивает, что в государствах Азии до сих пор сильны конфуцианские традиции, в соответствии с которыми ценятся те работники, которые самоотверженно трудятся.

"Однако длительное пребывание на работе вовсе не является показателем ее результативности", - отмечает KBS.

Телеканал призвал власти Южной Кореи начать работу по созданию новой трудовой практики, в соответствии с которой будет цениться не проведенное в офисе время, а реальные профессиональные достижения.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Страны
Республика Корея
В других СМИ
Реклама
Фото
4
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл станцию "Фрунзенская" после ремонта
10
Тематический новогодний состав впервые начал курсировать в московском метро
18
По погибшим в авиакатастрофе под Сочи объявлен траур
Интересное
Огни большого города: карта новогодних салютов и фейерверков в Москве
Деньги или шоколад: что дарить на Новый год
Карта новогоднего настроения Москвы: рождественские ярмарки и елочные базары
Итоги-2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Министр транспорта заявил о нештатной работе техники на борту Ту-154
2
"Особая" ситуация на борту Ту-154 развивалась последние 10 из 70 секунд полета
3
Клименко: Россия должна быть готова к отключению от мирового интернета
4
"Не надо строить домыслы": первые итоги расследования крушения Ту-154
5
Биография Елизаветы Глинки
6
Рогозин вручил паспорт РФ известному украинскому ученому-оборонщику
7
Путин согласился с предложением Минобороны сократить военное присутствие РФ в Сирии
Темы дня
Реклама