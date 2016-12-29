Самое большое число трудоголиков живет в Южной Корее

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СЕУЛ, 29 декабря. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Республика Корея занимает первое место в мире по доле людей, которые проводят на работе более 49 часов в неделю. Об этом сообщил телеканал KBS, который приводит данные японской независимой правительственной организации по изучению трудовой политики.
"По состоянию на 2014 год не менее 32,4% трудящихся в Южной Корее работали не менее 49 часов в неделю. Это первое место в мире", - отмечает телеканал.
Далее в списке стран и территорий с наибольшим числом "работоголиков" следуют Гонконг с показателем в 30,8%, Япония - 21,3% и США - 16,6%. В этой связи телеканал подчеркивает, что в государствах Азии до сих пор сильны конфуцианские традиции, в соответствии с которыми ценятся те работники, которые самоотверженно трудятся.
"Однако длительное пребывание на работе вовсе не является показателем ее результативности", - отмечает KBS.
Телеканал призвал власти Южной Кореи начать работу по созданию новой трудовой практики, в соответствии с которой будет цениться не проведенное в офисе время, а реальные профессиональные достижения.