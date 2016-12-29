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Адвокаты смогут общаться с заключенными в московских СИЗО через видеосвидания

Общество
29 декабря, 15:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС
В УФСИН по Москве считают, что это поможет частично решить проблему очередей
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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Управление Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Москве предложит адвокатам возможность видеосвиданий со своими клиентами в СИЗО, чтобы частично решить проблему очередей. Об этом на встрече с журналистами информагентств сообщил начальник столичного УФСИН Сергей Мороз.

Он признал проблему посещения адвокатами в СИЗО своих подзащитных в Москве. "Действительно, такая проблема существует. Причина - это тот же перелимит. Мы понимаем, что в изоляторе, в котором должно сидеть 1 тыс. человек, но сидит 1,5 тыс., нагрузка на следственные кабинеты значительно больше", - пояснил он.

"Взять "Бутырку" - это тюремный замок 1771 года постройки. Тогда не то что следственных кабинетов - ничего, кроме камер, не было. Сейчас мы вынуждены переоборудовать имеющиеся помещения. За последние 3 года количество следственных кабинетов в СИЗО Москвы увеличилось на 150, за этот год добавилось 79 кабинетов, до этого в год добавляли по 35-40 кабинетов", - отметил глава УФСИН.

Не решает проблемы, по его словам, и электронная очередь, позволяющая адвокатам записаться на встречу в СИЗО из дома на определенное время. "Записаться хотят 600 человек, а "Бутырка", к примеру, способна принять 120-150 в день", - пояснил глава УФСИН.

Одним из решений он назвал работу так называемых экспресс-кабинетов - отдельно выделенных кабинетов, где адвокаты могут пообщаться с подзащитным 15 минут. "Конечно, адвокат может сказать, что ему нужно 15 минут для общения, а просидеть два часа, но такое бывает крайне редко. Они не обманывают своих коллег, которые также стоят в очереди", - подчеркнул Мороз.

Решением, по его мнению, станет открытие после ремонта СИЗО №7 в Капотне, которое разгрузит другие изоляторы. Но одновременно УФСИН предложит адвокатам нетривиальный выход - возможность общения с клиентом по видео-конференц- связи, когда адвокат через видеопереговоры общается с клиентом, не входя в СИЗО. "Понятно, что адвокаты могут сказать, что нарушается тайна общения, но они иногда решают многие вопросы бытового плана - сообщают, что мама выздоровела, что передача будет в такой день и т. д. Пускай хоть какой-то процент адвокатов воспользуется этой возможностью, это уже уменьшит нагрузку", - заключил начальник УФСИН.

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