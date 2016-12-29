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Шахтерам "Кингкоула" выплачено 50 млн руб. долгов по зарплате

Общество
29 декабря, 16:48 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ /Корр. ТАСС, Дмитрий Буянин
Общая задолженность перед работниками ростовской компании до начала погашения долгов составляла около 300 млн руб.
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 декабря. /Корр. ТАСС Дмитрий Буянин/. Региональная корпорация Ростовской области, которая осуществляет выплаты долгов по зарплате шахтерам обанкротившейся компании "Кингкоул", выплатила горнякам 50 млн руб., выплаты продолжатся в 2017 году. Об этом ТАСС сообщили в управлении по информационной политике правительства Ростовской области.

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"Вчера было произведено 805 выплат на сумму 10,6 млн рублей - частично за июнь, июль, август 2015 года работникам ЗАО "Ростовгормаш", "УК "Алмазная" и ОАО "Замчаловский антрацит". Всего с 21 по 28 декабря горнякам "Кингкоула" перечислено 3,1 тыс. выплат на сумму более 50 млн руб.", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что выплаты будут продолжены в 2017 году. Решается их порядок и источники финансирования.

Общая задолженность перед более чем 2,5 тыс. работников "Кингкоула" до начала погашения долгов составляла около 300 млн руб. Выплатить их из резервного фонда региона и федерального бюджета нельзя, так как это не предусмотрено законодательством, однако федеральное правительство ищет возможности задействовать резервный фонд. По просьбе губернатора Ростовской области Василия Голубева, к выплатам задолженностей была подключена "Региональная корпорация развития" (РКР), через которую с августа по октябрь 2016 года выплатили около 20 млн рублей.

В настоящее время в судах рассматриваются уголовные дела в отношении директора ООО "Кингкоул" Владимира Пожидаева, обвиняемого в невыплате зарплаты и злоупотреблении полномочиями, и директора одной из компаний холдинга Сергея Воеводина, обвиняемого в налоговом преступлении. Еще трем обвиняемым по делу руководителям вынесены приговоры, в отношении двух управляющих дела прекращены по амнистии.

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