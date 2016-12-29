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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин дал правительству ряд поручений в сфере туризма и лесоохраны. Как сообщает пресс-служба Кремля, поручения даны по итогам пленарного заседания Общероссийского народного фронта "Форум действий", состоявшегося 22 ноября 2016 года.
В частности в сфере туризма кабмину предстоит к 1 мая 2017 года подготовить предложения по усилению контроля за реализацией ФЦП "Развитие внутреннего и въездного туризма" и повышению ответственности участвующих в ней регионов за неисполнение принятых обязательств по развитию туристско-рекреационного комплекса. Кроме того, предложения должны касаться и продвижения туристского продукта РФ на мировом и внутреннем туристских рынках, а также создания условий для привлечения средств частных инвесторов.
Кроме того, правительству нужно будет подготовить законопроект об открытом доступе к информации о ходе создания и деятельности туристско-рекреационных кластеров, включая сроки ввода в эксплуатацию туристских объектов, а также об освоении бюджетных и внебюджетных средств, привлеченных для реализации мероприятий ФЦП.
Кабмин должен будет к 1 апреля подготовить законопроекты о наделении должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный надзор в области лесоохраны, охраны водных объектов, животного мира и среды их обитания, дополнительными полномочиями по пресечению правонарушений в указанных областях, а также по составлению протоколов о таких правонарушениях. Помимо этого нужно будет установить ответственность должностных лиц, осуществляющих лесопатологические обследования, за сокрытие и искажение результатов таких обследований, а также должностных лиц, составляющих и утверждающих акты лесопатологических обследований, за содержащуюся в них недостоверную информацию.
Вместе с регионами правительству до 1 июня нужно будет подготовить доклад по вопросу обеспечения установление границ лесов, расположенных на землях населенных пунктов, и внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о таких лесах, а также рассмотреть вопрос о включении лесов, расположенных на землях населенных пунктов, в состав лесопарковых зеленых поясов. Кроме того, Путин поручил подготовить законопроект к 1 мая о предоставлении физическим и юридическим лицам в собственность или аренду земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной или муниципальной собственности, исключительно на конкурсной основе.