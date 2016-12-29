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Как собрать чемодан на отдых в горы

Общество
29 декабря, 18:21 UTC+3
Решили провести новогодние каникулы на горнолыжном курорте? Рассказываем, что из одежды брать с собой, чтобы не замерзнуть и при этом остаться модным
Материал из 1 страницы
© Ольга Андреева/ТАСС

Все больше людей на новогодние праздники предпочитают поездки в горы — благо сейчас для этого не обязательно быть профессиональным лыжником и фанатом Куршевеля. Не выезжая из страны, можно попасть на зимнюю базу, где будет комфортно и горнолыжнику, и просто любителю зимней сказки в горах. Снаряжение выдадут на месте, а вам остается взять с собой лишь свои вещи, к счастью, зимняя мода сейчас позволяет не жертвовать ни удобством, ни красотой.  

Главное — рациональный подход

С точки зрения сборов отправляться в такую поездку не очень хлопотно: во-первых, вы точно знаете, какие погодные условия вас ожидают, а значит, нет необходимости брать лишнее "на случай холода/жары".

Во-вторых, гардероб ограничен контекстом: вас точно не ожидают театр, прогулки по набережной, шикарные выходы в ресторан. Это значит, что вполне можно обойтись повседневными комплектами и не выбирать, что положить на свободное место в чемодане: запасной свитер или вечернее платье/костюм.

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Да, конечно, на курорте вы вряд ли станете кататься с утра до ночи, будут и прогулки, и кафе, но дресс-код для них совершенно не тот, что принят на летнем отдыхе, — и вы будете совершенно органично смотреться в одежде для езды на лыжах на обеде в ресторанчике, если, конечно, выберите эту одежду правильно.

А правильно будет — максимально практично. Если вы завзятый горнолыжник и часто выезжаете покататься, есть смысл вложиться в экипировку и специальные костюмы. Если же вы обычный турист, которому интересно попробовать новое развлечение, а заодно просто погулять с детьми на свежем горном воздухе и полюбоваться пейзажами, легко можно обойтись вещами из повседневной жизни. А если и делать покупки — то те, которые не придется убирать в шкаф до следующей поездки в горы.

Что брать с собой 

Вот примерный список вещей, которые стоит взять с собой на горнолыжный курорт, чтобы чувствовать себя комфортно и отлично выглядеть на фото с отдыха. Причем благодаря современным тенденциям список вещей для мужчин и женщин одинаков, только колготки с начесом мужчинам можно вычеркнуть. А вот для детей — взять обязательно!

Тонкая стеганая куртка в форме жакета. В такой будет удобно и легко и кататься, и пить горячий шоколад в горном кафе. Как вариант — стеганый жилет. Такие пуховые жакеты и жилеты на отдыхе можно носить, пожалуй, со всем. А вернувшись в город, надевать снизу пальто, это модно.

© Артур Лебедев/ТАСС
© Артур Лебедев/ТАСС

Бомбер или толстовка. Более легкий вариант теплого верха. В городе толстовку можно также надеть под пальто — горячий тренд.

Свитшот — этот предмет одежды, пришедший из спорта на улицы и даже в вечерние выходы, теплый, практичный и очень модный.

Свитер-оверсайз объемной вязки. Если вам вдруг будет недостаточно его тепла, снизу под такой можно без ущерба для красоты надеть еще что-нибудь. Кстати, в тренде высокая горловина.

Лыжные брюки — пожалуй, единственный "специальный" предмет гардероба, который стоит брать с собой на отдых в горах. Да, можно надеть джинсы с начесом, но в снегу не намокнут только вещи из специального материала — из него как раз и сделаны такие брюки. А для прогулок и закрытых помещений подойдут плотные брюки или джинсы — те, что вы носите зимой в городе. Женщинам теплые колготки под них все же могут пригодиться.

Высокие ботинки с рельефной подошвой и теплой стелькой. В такие можно заправить брюки, если есть необходимость, они не промокают и не скользят за счет подошвы, а в городе с ними легко составить повседневный лук. Альтернативой или второй парой обуви могут стать угги. Очень теплые, тоже не скользят и прекрасно вписываются в стилистику места.

Само собой, в багаже должны оказаться шапка или вязаная повязка на уши, шарф-снуд (именно снуд, он же хомут — чтобы постоянно не поправлять концы обычного шарфа), перчатки или варежки.

Солнечные очки. В горах солнце будет ярким, не забывайте об этом!

Солцезащитный крем. Не предмет гардероба, но стоит отдельного упоминания — не забывайте о нем ни в коем случае. Берите продукт с высоким уровнем защиты от ультрафиолетовых лучей — от SPF40 и выше. Одной упаковки хватит всей семье, в том числе детям старше трех лет. Если едете с совсем малышами — выбирайте для них специальное солнцезащитное средство.
 

Как правильно выбрать чемодан для путешествия

И как оптимально уложить в него вещи

Без какой косметики можно обойтись на горнолыжном курорте

Обо всем этом - в полной версии статьи на портале "Это Кавказ"

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