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В Москве после 15 января уберут бетонные блоки, огородившие пешеходные зоны

Общество
29 декабря, 18:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС
Меры безопасности были введены для ограничения въезда автомобилей на территорию народных гуляний
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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Центральные пешеходные улицы Москвы, площадки фестиваля "Путешествие в Рождество" и привокзальные площади огородили бетонными блоками в качестве одной из мер безопасности, они будут убраны после окончания новогодних гуляний, ориентировочно 15 января. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

"На время проведения новогодних торжеств в центре российской столицы дополнительно вводятся ограничения на въезд транспортных средств во всех местах проведения массовых мероприятий. В частности, устанавливаются бетонные блоки, препятствующие свободному въезду автомобилей, охрана обеспечивается в том числе с применением технических средств (видеокамеры). Переводится на усиленный режим несения службы и личный состав ГИБДД", - цитирует пресс-служба руководителя департамента Владимира Черникова.

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Бетонные блоки будут убраны после окончания массовых новогодних гуляний, в том числе фестиваля "Путешествие в Рождество", рождественских ярмарок, ориентировочно 15 января, уточнили в пресс-службе ведомства.

После трагедии в Берлине схожие меры обеспечения безопасности ввели и в городах Европы. Так, в Брюсселе, Амстердаме и Гамбурге въезды на территорию рождественских базаров были заграждены бетонными блоками, была усилена полицейская охрана праздничных площадок в городах Франции и Австрии. В Милане дополнительные силы полиции были мобилизованы для патрулирования главных торговых улиц, в Лондоне усилили охрану самой большой городской рождественской ярмарки в Гайд-парке. Посетителям знаменитой на весь мир рождественской ярмарки в Страсбурге на входе приходилось пройти личный полицескийский досмотр.

19 декабря в столице Германии был совершен теракт. Грузовик, за рулем которого, по данным полиции, находился тунисец Анис Амри, совершил наезд на посетителей рождественского базара. Жертвами трагедии стали 12 человек, еще 48 были ранены.

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