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Metro снял с реализации вызвавший претензии Россельхознадзора мед

Общество
29 декабря, 18:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС
В компании заявили о безопасности и качестве продукции
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© Антон Вергун/ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Сеть гиперпаркетов Metro Cash and Carry сняла с реализации мед собственной торговой марки Fine Life, вызвавший претензии Россельхознадзора. Об этом говорится в сообщении компании.

"Получив информацию о том, что в ходе внеплановой проверки Россельхознадзор по результатам лабораторных испытаний выявлены метаболиты нитрофуранов в одном из артикулов меда, реализуемых в торговых центрах Metro, компания Metro Cash and Carry незамедлительно сняла данную продукцию с реализации и провела параллельные лабораторные испытания данного артикула", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в Metro, проведенные исследования подтвердили безопасность и качество продукции, а также ее полное соответствие требованиям ГОСТа и Технических регламентов Таможенного союза.

"Определение метаболитов нитрофуранов нормируется только в сырье животного происхождения, а для готовой продукции, каким и является проверяемый артикул, данный показатель не устанавливается и не контролируется согласно Техническому регламенту ТС 021", - отметили в Metro.

Представители сети гипермаркетов подчеркнули, что в испытаниях Россельхознадзора "метаболиты нитрофуранов в сырье животного происхождения находятся в рамках установленного норматива с учетом допустимой погрешности испытаний".

Несмотря на это, Metro не будет возвращать указанный мед в продажу до проведения повторных дополнительных испытаний и окончательного прояснения ситуации в сотрудничестве с Россельхознадзором.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор в ходе проверки выявил опасные вещества в натуральном цветочном алтайском меде Fine life сети гипермаркетов Metro Cash and Carry.

В ведомстве отметили, что метаболиты нитрофуранов нарушают водно-солевой баланс организма, понижают уровень белка в плазме, вызывают анемию, подавляют активность ферментов. Они сохраняются в продуктах и после термической обработки. Опасный мед в основном был собран пчелами в Ставропольском крае, Саратовской области, Самарской области, Ростовской области и в других регионах страны, где мед собирается с посевных культур - гречихи, подсолнуха, рапса.

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