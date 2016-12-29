В Мосгортуре назвали позитивным переход контроля организации детского отдыха государству

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Ответственность за организацию детского отдыха переходит к государству, и это позитивное изменение. Такое мнение выразил генеральный директор ГАУК "Мосгортур" Василий Овчинников, комментируя принятый федеральный закон о детском отдыхе.

"Позитивный момент, что отрасль детского отдыха вошла в перечень сфер, подпадающих под общественный контроль. Если раньше ответственность за организацию и проведение отдыха детей была только на лагерях, то теперь контроль переходит к государству. Внимание государства сосредоточено на важных составляющих детского отдыха: состояния инфраструктуры лагеря, организация смен и обеспечение безопасности детей на отдыхе", - сказал Овчинников.

Он также пояснил, что субъекты РФ будут отвечать не только за закупку путевок. "Каждый субъект вправе издавать собственные нормативные документы, исходя из особенностей региона", - отметил эксперт.

ГАУК "Мосгортур" является подведомственным учреждением департамента культуры столицы и выступает одним из столичных организаторов детского отдыха. Так, этим летом по льготным путевкам Мосгортура отдохнули 56 тыс. московских детей. Им были предложены восемь тематических смен, среди них посвященные чемпионату мира по футболу 2018 года, российскому кино, путешествиям.

На федеральном уровне

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, предусматривающий введение единых требований к компаниям, занимающимся организацией детского отдыха. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Новый закон вступает в силу с 1 января 2017 года.

Закон был разработан по поручению спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко после трагедии в детском лагере в Карелии летом 2016 года, в результате которой погибли 14 детей. Документ вводит единые требования ко всем компаниям, занимающимся организацией детского отдыха в России, вне зависимости от форм собственности и ведомственной принадлежности. В частности, устанавливаются общие требования к туристическим маршрутам при прохождении их детьми. Закон также предполагает установку профессиональных стандартов и квалификационных требований к тем, кто занимается с детьми на отдыхе.

Согласно документу, следить за выполнением единых требований будет уполномоченный правительством федеральный орган исполнительной власти, который будет вести реестр организаций, допущенных к планированию детского отдыха.