Ярославль юридически оформил права на звание столицы Золотого кольца

ЯРОСЛАВЛЬ, 29 декабря. /ТАСС/. Власти Ярославля получили патент на исключительные права на товарный знак "Ярославль - столица Золотого кольца". Документы главе города вручил в четверг исполняющий обязанности губернатора региона Дмитрий Миронов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Ярославля.

"Добиться признания нашего города столицей было очень сложно... Ярославцы должны ощущать, что они живут в столице, а туристы и гости города с удовольствием приезжать к нам на экскурсии по историческим и значимым местам нашего города, которых у нас несчетное количество", - отметил исполняющий обязанности мэра города Владимир Слепцов.

Патент Федеральной службы по интеллектуальной собственности на исключительные права на товарный знак "Ярославль - столица Золотого кольца" был передан городским властям на торжественном открытии первой региональной новогодней ярмарки в центре Ярославля. Ярмарка станет одним из центральных мест празднования Нового года в регионе.

Туристический маршрут "Золотое кольцо России" проходит по восьми городам ЦФО, среди которых Суздаль, Владимир, Ярославль, Иваново, Кострома, Сергиев Посад, Переславль-Залесский и Ростов Великий. Автором термина в декабре 1967 года стал журналист Юрий Бычков, который опубликовал серию очерков о старинных русских городах. По предложению Минкультуры РФ Ярославская область станет центром празднования 50-летия маршрута весной 2017 года.