Более 300 легковых автомобилей стоят на границе на выезд из РФ в Эстонию

Игровые номера выживших в авиакатастрофе футболистов "Шапекоэнсе" не будут использоватьсяСпорт 4 января, 3:13
Ford выплатит компенсацию мексиканскому штату за отказ строить там свой заводЭкономика и бизнес 4 января, 3:02
Руководство Сената США не поддержало создание комитета для расследования кибератакМеждународная панорама 4 января, 2:56
Главный тренер футбольного клуба "Халл Сити" Филан отправлен в отставкуСпорт 4 января, 2:30
Сенатор: демократы представят в Конгрессе проект ужесточения санкций против РФМеждународная панорама 4 января, 2:14
Сестра Майкла Джексона поп-звезда Джанет родила первенца в 50 летКультура 4 января, 1:55
Полиция ФРГ провела обыски у возможных сообщников берлинского террористаМеждународная панорама 4 января, 1:14
Сенатор от Крыма предлагает установить в РФ День верности воинской присягеОбщество 4 января, 1:08
НХЛ назвала капитанов команд дивизионов на Матч звезд 2017 годаСпорт 4 января, 1:06
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 января. /ТАСС/. Более 300 легковых автомобилей стоят в очереди на выезд из России в Эстонию в пункте пропуска "Ивангород". Об этом сообщил ТАСС оперативный дежурный Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ).
"По состоянию на 17:00 мск на МАПП (многосторонний автомобильный пункт пропуска) "Ивангород" на выезд из России в очереди находится 301 легковой автомобиль", - сказал он.
Ситуация на границе с Эстонией ухудшилась утром. По данным СЗТУ, в 09:00 мск в очереди было более 50 легковых автомобилей, а в 11:00 мск - уже более 250.
Таможни Северо-Запада на период новогодних праздников в связи с ожидаемым массовым выездом туристов за границу перешли на усиленный режим работы. Как пояснили в пресс- службе СЗТУ, "усилен кадровый резерв таможенных постов в пунктах пропуска, минимизировано количество таможенников, находящихся в отпусках; графики рабочих смен должностных лиц таможенных постов составляют с учетом планируемой нагрузки на пункт пропуска".