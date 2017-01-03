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Более 300 легковых автомобилей стоят на границе на выезд из РФ в Эстонию

Общество
3 января, 18:06 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3, января. /ТАСС
Таможни Северо-Запада на период новогодних праздников в связи с ожидаемым массовым выездом туристов за границу перешли на усиленный режим работы
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© Сергей Фадеичев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 января. /ТАСС/. Более 300 легковых автомобилей стоят в очереди на выезд из России в Эстонию в пункте пропуска "Ивангород". Об этом сообщил ТАСС оперативный дежурный Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ).

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"По состоянию на 17:00 мск на МАПП (многосторонний автомобильный пункт пропуска) "Ивангород" на выезд из России в очереди находится 301 легковой автомобиль", - сказал он.

Ситуация на границе с Эстонией ухудшилась утром. По данным СЗТУ, в 09:00 мск в очереди было более 50 легковых автомобилей, а в 11:00 мск - уже более 250.

Таможни Северо-Запада на период новогодних праздников в связи с ожидаемым массовым выездом туристов за границу перешли на усиленный режим работы. Как пояснили в пресс- службе СЗТУ, "усилен кадровый резерв таможенных постов в пунктах пропуска, минимизировано количество таможенников, находящихся в отпусках; графики рабочих смен должностных лиц таможенных постов составляют с учетом планируемой нагрузки на пункт пропуска".

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