Сенатор от Крыма предлагает установить в РФ День верности воинской присяге

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди предлагает установить в России новую памятную дату - День верности воинской присяге - для того, чтобы увековечить подвиг моряков-черноморцев, которые 4 января 1992 года отказались присягнуть на верность Украине.

Точная дата, на которую будет приходиться празднование памятного события, пока не определена. По словам парламентария, одним из вариантов является именно 4 января, при этом еще необходимо согласовать этот вопрос с Министерством обороны.

Как отметила Ковитиди, идея об объявлении 4 января Днем верности воинской присяге возникла после общения с командованием Черноморского флота РФ. "Была высказана инициатива об учреждении такой памятной даты, потому что 4 января 1992 года наши моряки-черноморцы, единственные тогда на постсоветском пространстве, оказались верными Родине, Отечеству, России и отказались принимать присягу Украине", - рассказала ТАСС сенатор.

Соответствующий законопроект уже подготовлен, но пока не внесен в нижнюю палату. "Для внесения в Госдуму нужно посоветоваться относительно даты. Либо это будет день, когда наши моряки-черноморцы отказались принимать присягу Украины, либо это будет какой-то другой день", - пояснила сенатор. "Сейчас мною подготовлено письмо в адрес Министерства обороны для согласования даты", - отметила Ковитиди.

"Хочется, чтобы именно в этот день могла приниматься присяга, чтобы было практическое применение этого закона", - подчеркнула парламентарий, добавив, что надеется получить ответ от руководства Минобороны в начале января.

В настоящее время на документ имеется положительное заключение правового управления Совета Федерации, инициативу одобрили коллеги Ковитиди из комитета по обороне и безопасности, также еще предстоят консультации с профильным комитетом Госдумы. "Очень хочется, чтобы здесь было единодушие, потому что закон нужный, а самое главное то, что он инициирован людьми, которых он касается и кому он очень важен", - добавила сенатор.

4 января 1992 года

После распада СССР в декабре 1991 года главная база Черноморского флота - Севастополь - оказалась на территории Украины. Несмотря на то, что флот имел статус оперативно-стратегического объединения, который мог быть реализован лишь при сохранении единства его структуры, политическое руководство в Киеве сразу взяло курс на раздел флота, несмотря на заключенные в рамках СНГ договоренности.

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Как рассказал в интервью "Российской газете" командующий на тот момент флотом адмирал Игорь Касатонов, президент Украины Леонид Кравчук требовал, чтобы 3 января 1992 года Черноморский флот присягнул Украине вместе со всей группировкой бывших советских войск, насчитывавшей 700 тыс. человек. "Я этого делать не стал, сжег мосты, 4 января объявив флот российским и сказав, что подчиняться будем министру обороны СССР Евгению Шапошникову и командующему ВМФ Владимиру Чернавину. Отдельно подчеркнул, что черноморцы обязуются уважать законы государства, на территории которого находятся, готовы сотрудничать с Министерством обороны Украины, но без принятия присяги", - сказал Касатонов.

Бывший командующий ЧФ подчеркнул, что никто не давал ему разрешений на подобные заявления, он взял ответственность на себя и произнес вслух то, что думал. Адмирал также отметил, что по форме это был мятеж, совершенно неожиданный для всех, в том числе и для России. По его словам, первой, буквально в тот же день, о его демарше написала газета New York Times. "В поддержку я получил сотни телеграмм от рядовых сограждан, а от руководства страны - никакой реакции", - отметил в интервью адмирал.