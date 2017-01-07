В Канаде продан лотерейный билет, принесший выигрыш в $45,4 млн

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ОТТАВА, 7 января. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Лотерейный билет Lotto Max, принесший выигрыш в 60 млн канадских долларов ($45,4 млн), был продан в провинции Квебек. Об этом сообщили представители ассоциации Atlantic Lottery, которая проводит в Канаде около десятка подобных розыгрышей.
"Сыгравшие номера - 10, 13, 18, 19, 38, 47 и 48. Бонус- число - 42", - уточнили организаторы. Кроме того, еще 18 счастливчиков получили по одному миллиону канадских долларов (около $760 тыс.) в качестве утешительного приза. Эти билеты были реализованы почти во всех провинциях Канады.
В октябре 2015 года в лотерею "6 из 49" был разыгран крупнейший в истории Канады джекпот в размере 64 млн канадских долларов ($49,5 млн).
В декабре 2015 года и в августе 2016-го в Канаде также был зафиксирован выигрышный джекпот в размере 60 млн долларов в лотерею Lotto Max. На тот момент выигрыши составляли $46,2 и $46,3 млн.