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Коммунальщики Москвы работают в морозы круглосуточно

Общество
7 января, 21:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, января. /ТАСС
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал пришедшие в столицу холода "серьезным испытанием"
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МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Городские службы в морозы обеспечивают теплом дома москвичей и работают в круглосуточном режиме. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Таких холодов в Москве давно не было. Для коммунальных служб и энергетиков, безусловно, это серьезное испытание. В праздничные дни, как всегда, они работают круглосуточно. Спасибо им за тепло в наших домах",- написал мэр на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

В Москве, а также в ряде других регионов Центральной России, в связи с аномальными морозами объявлен предпоследний "оранжевый" уровень опасности погоды.

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"Сильный мороз 8 января ожидается на севере Владимирской области, в Московской области и городе Москва (включая ТИНАО, температура ночью до минус 35 градусов), 8-9 января в Костромской (до минус 38 градусов). 7-10 января на большей части округа аномально холодная погода со среднесуточной температурой на 7-12 градусов ниже климатической нормы", - отмечается в сообщении Гидрометцентра.

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной в ХХI веке.

По прогнозам синоптиков, мороз в столице начнет ослабевать с 10 января.

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