Коммунальщики Москвы работают в морозы круглосуточно

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Городские службы в морозы обеспечивают теплом дома москвичей и работают в круглосуточном режиме. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Таких холодов в Москве давно не было. Для коммунальных служб и энергетиков, безусловно, это серьезное испытание. В праздничные дни, как всегда, они работают круглосуточно. Спасибо им за тепло в наших домах",- написал мэр на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

В Москве, а также в ряде других регионов Центральной России, в связи с аномальными морозами объявлен предпоследний "оранжевый" уровень опасности погоды.

"Сильный мороз 8 января ожидается на севере Владимирской области, в Московской области и городе Москва (включая ТИНАО, температура ночью до минус 35 градусов), 8-9 января в Костромской (до минус 38 градусов). 7-10 января на большей части округа аномально холодная погода со среднесуточной температурой на 7-12 градусов ниже климатической нормы", - отмечается в сообщении Гидрометцентра.

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной в ХХI веке.

По прогнозам синоптиков, мороз в столице начнет ослабевать с 10 января.