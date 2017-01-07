Митинг памяти жертв терактов января 2015 года прошел в Париже

ПАРИЖ, 7 января. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Память 17 французов, погибших во время терактов в январе 2015 года, почтили 7 января в Париже. Митинг солидарности, в котором приняли участие несколько сот человек, был организован Французской ассоциацией жертв терроризма (AFVT) при содействии целого ряда других общественных организаций.

Мероприятие прошло на площади Республики, поблизости от которой в 2015 году располагалась редакция журнала Charlie Hebdo. При нападении на нее 7 января террористов, братьев Саида и Шерифа Куаши, были убиты 12 человек. Под пулями экстремистов погибли известные всей стране карикатуристы Кабю, Шарб, Тинью и Волински.

8 января в соседнем с Парижем городе Монруже экстремист Амеди Кулибали убил женщину-полицейского. На следующий день он захватил заложников в кошерном магазине у парижских Венсенских ворот, убив четырех человек. В результате действий спецподразделений полиции и жандармерии были уничтожены как сам Кулибали, так и братья Куаши, взявшие в заложники работников типографии в городе Даммартен-ан-Гоэль. Все террористы ранее заявили о своей принадлежности к террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России).

Имена всех погибших два года назад в результате терактов прозвучали на митинге у статуи Республики. Память жертв терроризма почтили минутой молчания, были зажжены свечи.

Дух 11 января

Как подчеркнул, выступая перед собравшимися глава Французской ассоциации жертв терроризма Гийом Денуа де Сен Марк, "необходимо возродить во Франции дух 11 января 2015 года, когда на улицы страны вышли миллионы людей, протестуя против происков террористов и выступая в защиту республиканских ценностей Франции". "Сегодня мы также отдаем дань памяти всем тем, кто погиб во Франции в результате всей той серии терактов, которая произошла в дальнейшем в 2015 году и продолжилась в 2016 году", - сказал он.

"Во Франции было проведено уже немало официальных церемоний памяти жертв, теперь следует развернуть общественное движение, охватывающее людские массы. Мы просто обязаны проявить солидарность, продемонстрировать, что Франция не сдастся ни под каким нажимом со стороны террористов", - добавил Денуа де Сен Марк.

Проблемы пострадавших

В то же время в ряде выступлений было отмечено, что далеко не все пострадавшие при терактах во Франции получили обещанные компенсации, выплачиваемые из специально созданного государственного фонда. Целый ряд людей, проходивших долгое лечение и восстановление или получавших психологическую помощь, оказались в дальнейшем уволенными с работы. Несколько человек судятся в настоящее время с французским государством, считая неверными некоторые меры, принятые работниками силовых ведомств по противодействию террористам.

"Франция значительно отстала в оказании качественной помощи пострадавшим от терактов от целого ряда стран, хотя многие допущенные ею в этой сфере ошибки и были затем исправлены", - признал Гийом Денуа де Сен Марк в интервью телеканалу BFMTV. Он подчеркнул, что "пострадавшим при терактах требуется большая помощь и поддержка, поскольку для того, чтобы вернуться к нормальной жизни им подчас необходимы несколько лет лечения и восстановления здоровья".

Как отметил в интервью радиостанции Franceinfo Стефан Жикель, возглавляющий Национальную федерацию жертв терактов и коллективных несчастных случаев (FENVAC), "Франция сталкивается с целым рядом трудностей в вопросах оказания помощи и поддержки пострадавшим". "В частности, не хватает квалифицированных медицинских специалистов именно в этой узкой сфере", - сказал он. Жикель указал и на несовершенство законодательных положений, в соответствии с которыми определяется, относится ли тот или иной гражданин к категории пострадавшего при теракте.

Важная конференция

9-10 января в парижской штаб-квартире ЮНЕСКО по инициативе Жюльет Меадель, французского государственного секретаря по помощи жертвам, пройдет международная конференция, посвященная вопросам оказания поддержки жертвам терактов и стихийных бедствий. Как сообщила сама Меадель, эта международная встреча будет посвящена "обмену опытом" и "расширению сотрудничества стран в деле оказания помощи пострадавшим". Государственный секретарь выразила в этой связи мнение, что "необходимо создать систему обмена информацией", относящейся к данной сфере, между различными государствами.

"Франция выступает также за то, чтобы была разработана доктрина предоставления помощи наиболее пострадавшим лицам, которая будет оказываться на основе совместных усилий соответствующих служб разных стран", - сказала она.