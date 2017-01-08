Первый велопарад 2017 года пройдет в Москве, несмотря на сильный мороз

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Зимний велопарад пройдет 8 января в Москве. Как ожидается, в нем примут участие порядка пяти тысяч человек. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта, добавив, что сильный мороз, который сковал Москву в последние дни, не помешает проведению мероприятия.

"Зимний велопарад проводится уже во второй раз в поддержку развития велосипедной инфраструктуры и за безопасность на дорогах, - отметили в департаменте. - Это будет первое в новом сезоне массовое событие, в котором примут участие гости из Санкт-Петербурга, Тулы, Петрозаводска, Новосибирска и других городов России, а также стран СНГ".

Мероприятие, которое пройдет в 25-градусный мороз, не является спортивной гонкой: в нем смогут принять участие жители и гости столицы самых разных возрастов и физической подготовки. Для удобства участников, проживающих в отдаленных районах города или в Подмосковье, в пригородных электричках и на наземном общественном транспорте, а также в поездах МЦК 8 января действует бесплатный провоз велосипедов.

Сбор участников - в 10:00 мск на ул. 3-я Фрунзенская. Старт - в 11:00 мск. Маршрут пройдет по набережным Москвы-реки до Кремля и обратно. "Участники события проедут по центральным улицам города с целью продемонстрировать, что зима не является преградой для развития велокультуры, но предполагает создание безопасной велоинфраструктуры, а также более качественную уборку улиц", - отметил представитель департамента. Средняя скорость движения колонны участников не будет превышать 14-15 км/ч.

В 2016 году в столице прошли четыре велопарада. В январе прошлого года состоялся первый зимний велопарад. Участие в нем приняли более трех тысяч человек, несмотря на мороз.