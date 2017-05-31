Тюрьма за торговлю и выселение из-за запаха: как в мире борются с курильщиками

31 мая по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) проводится Всемирный день без табака. По данным ВОЗ, ежегодно от болезней, вызванных курением, в мире умирает около 7 млн человек. Если не усилить борьбу с табаком, к 2030 году эта цифра может вырасти до 8 млн, прогнозируют в ВОЗ.

Статистика этой организации, как видно на инфографике ТАСС, свидетельствует, что борьба с курением дает определенный результат, — число курильщиков практически во всех странах медленно, но неуклонно сокращается. Так, в России, за пять лет — с 2010 по 2015 гг., по данным ВОЗ, курящих мужчин уменьшилось на 2,2%. Курильщиков становится меньше абсолютно во всех странах Европы, практически везде в Латинской Америке и Азии. Хотя есть на карте и аномалии, которые не могут радовать борцов за здоровый образ жизни. Например, в Иордании число курящих мужчин за пять лет выросло с 58,8 до 70,2%.

Курение в общественных местах

Ограничение мест для курения является одной из самых распространенных мер. В 2000-х годах практически во всех государствах ЕС был введен запрет на курение в барах, ресторанах и кафе. Правда, в некоторых странах, например в Австрии, хозяин заведения может выделить помещение для курящих.

В Нидерландах запрет на курение в общественных местах не распространяется на марихуану. Тем не менее, чтобы не нарушать антитабачный закон, в нее запрещается добавлять табак.

В Израиле с 2015 года разрешено подавать иски против владельцев заведений, позволяющих посетителям курить. Недовольные граждане могут без доказательства понесенного ущерба через суд потребовать компенсацию.

В 2008 году прокуратуре германской земли Гамбург пришлось рассматривать необычное дело, касавшееся курения. Организация "Инициатива некурящих" потребовала привлечь к ответственности бывшего канцлера ФРГ Гельмута Шмидта (занимал должность в 1974—1982 годах) и его жену Локи за нарушение запрета на курение в общественных местах. Основанием послужила фотография, опубликованная в СМИ, на которой супруги были запечатлены курящими на новогоднем представлении в ночь с 31 декабря на 1 января в одном из гамбургских театров. Однако бывший канцлер, который был привержен этой привычке с юных лет, и его супруга курили на законных основаниях, так как в Гамбурге запрет на курение в общественных местах вступил в силу только с 1 января 2008 года.

В настоящее время одним из последних оплотов свободного курения остается КНДР. Северные корейцы не видят проблем в повсеместном распространении табакокурения. Руководитель КНДР Ким Чен Ын часто сам появляется на публике с сигаретой в руках. В 2014 году СМИ написали, что он предостерегает сограждан от курения иностранных сигарет, поскольку это, с его точки зрения, идет вразрез с "патриотическим" духом северокорейцев. Какой марке сигарет отдает предпочтение сам Ким Чен Ын, неизвестно.

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Курение в автомобиле

Помимо законов, запрещающих курение в общественных местах, принимаются и другие меры, например запрет курения за рулем. Считается, что это ограничение поможет снизить количество ДТП.

Подобный запрет действует в Великобритании, Бельгии и Румынии. При этом с октября 2015 года в Англии и Уэльсе (Великобритания) и водителю, и пассажирам запрещено курить в присутствии лиц, не достигших 18 лет. За нарушение грозит штраф в £50 (примерно 3600 рублей).

Запрет на использование сигарет в личных автомобилях в присутствии детей действует также в некоторых штатах США.

В Объединенных Арабских Эмиратах и в ЮАР нельзя курить в машине при детях младше 12 лет.

А в Маврикии запрещено дымить в автомобиле, если в нем находится хотя бы один пассажир.

Курение в квартирах

В некоторых странах борцы с курильщиками переместились из общественных мест в квартиры.

В 2013 году в Дюссельдорфе (Германия) суд разрешил управляющей компании расторгнуть арендный договор с жильцом, который курил в своей квартире. На него пожаловались соседи, которым мешал запах дыма. Тогда же в другом немецком городе Премниц жители многоквартирного дома пытались через суд запретить своим соседям курить на балконе в определенные часы.

В Нью-Йорке по инициативе мэра Майкла Блумберга, выдвинутой в 2012 году, собрания жильцов разрабатывают собственные правила, в которых указывается, можно ли курить в квартирах, на балконах и на прилегающих дворах.

Реклама табачных изделий

В борьбе с пагубной привычкой власти используют не только прямой запрет курения, но и ограничение рекламы сигарет.

Так, в 2009 году в Маврикии табачные компании лишились права на рекламу продукции по всей стране, а также права оказывать спонсорскую поддержку. С 2010 года в Норвегии и Ирландии табачные изделия нельзя выставлять на витрину, а в ОАЭ с 2014 года за нарушение запрета рекламы сигарет взимается штраф размером до миллиона дирхамов (около 15,3 млн рублей).

В 2014 году вступили в силу поправки к Табачной директиве, принятые Европарламентом. Теперь "антирекламные" предупреждения о вреде курения должны занимать не меньше 65% площади сигаретной пачки как спереди, так и сзади (ранее действовали другие нормативы — не меньше 30% от размера пачки спереди и не меньше 40% сзади). Кроме надписей, на пачке должно быть устрашающее изображение человека, заболевшего из-за курения. Однако на практике большая часть стран ЕС эти требования не соблюдает.

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Электронные сигареты

Во многих странах ограничительные меры распространяются не только на обычные, но и на электронные сигареты.

В 2016 году электронные сигареты и их реклама были запрещены в Польше и во Франции. В Польше их нельзя курить в общественных местах, например больницах, школах, кинотеатрах, ресторанах, в общественном транспорте и на остановках. Кроме того, электронные сигареты могут приобретать только лица, достигшие 18 лет.

Во Франции запрет распространился на вокзалы, офисные здания, а также на детские площадки, школы, сады и другие места, где могут находиться дети.

В ОАЭ запрет на реализацию электронных сигарет был введен в 2014 году.

Власти Белоруссии планируют запретить рекламу электронных сигарет и их продажу несовершеннолетним.

Продажа сигарет

Прежде всего запрет на продажу табачных изделий касается несовершеннолетних. Этот пункт содержится в Рамочной конвенции по борьбе против табака. В настоящий момент участниками договора являются 180 государств, включая Россию, и Европейский союз.

В странах Евросоюза запрещено продавать несовершеннолетним небольшие пачки (менее 20 сигарет): они стоят дешевле стандартных, потому пользуются спросом у подростков.

В Ирландии не продают сигаретные пачки блоками.

В Италии существует государственная монополия на продажу табачных изделий — приобрести их можно только в киосках со специальной эмблемой.

В ОАЭ запрещена продажа любых табачных изделий лицам моложе 18 лет.

В Японии табачные изделия можно купить в торговых автоматах. Но чтобы забрать уже оплаченный товар, покупателю необходимо приложить к автомату специальную электронную пластиковую карту курильщика (Taspo — "табачный паспорт"). Эту карту можно получить, заполнив специальную анкету, в которой содержатся имя и возраст заявителя.

В Бутане с 2004 года полностью запрещена продажа табака. Нарушителя ждет тюремный срок до трех лет. Курильщики в Бутане могут ввезти сигареты из других стран, но не более 200 штук за один раз. При этом за каждую из них придется заплатить 100-процентную пошлину. В стране считают, что курение плохо влияет на карму человека, поэтому еще с XVII века здесь запрещено курить в общественных местах.

Новая концепция для России

Согласно антитабачному закону, вступившему в силу в июле 2013 года, в России запрещено курение в общественных местах, например, школах, больницах, аэропортах и ресторанах. Сейчас Минздрав РФ готовит новую антитабачную концепцию, которая нацелена на снижение до 2035 года распространенности потребления табака среди населения до 1%.

Среди предлагаемых мер:

обеспечение до 2022 года условий, при которых доступ людей, родившихся после 2015 года, к сигаретам будет ограничен. Речь идет не о запрете продажи табачных изделий, а о создании условий, когда потребление табака молодым людям не будет нужно;

повышение ставок акцизов и введение налога на розничную продажу электронных сигарет;

внедрение стандартизированной упаковки сигарет;

расширение перечня мест, где курение запрещено. Например, в него предлагают включить коммунальные квартиры, остановки и пешеходные переходы. Запрет может распространиться и на курение в присутствии лиц, возражающих против табачного дыма, вне зависимости от типа помещения.

Материал подготовлен при участии ТАСС-Досье

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