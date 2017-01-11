СМИ: россияне стали меньше есть мяса, рыбы и молочных продуктов

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Жители России сократили потребление мяса, рыбы и молока, увеличив в своем рационе долю овощей и бахчевых. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на ежегодный выпуск сборника Росстата "Регионы России. Социально-экономические показатели".

Так, в период с 2013 по 2015 годы каждый среднестатистический россиянин стал есть меньше мяса на 2 кг в год, рыбы - на 5 кг, а потребление молока и молочных продуктов сократилось на 9 кг в год, приводит данные газета. В то же время отмечается, что количество потребляемых овощей и бахчевых стало рекордным за последние 10 лет. В частности, в 2015 году россияне стали есть кабачки, тыквы и арбузы в среднем на 24 кг больше, чем в 2005 году.

Резкое изменение в рационе россиян эксперты, опрошенные "Известиями" связывают с падением доходов населения и ростом цен на продукты. Помимо этого на питание повлияли и контрсанкции, введенные Россией в 2014 году.

"Из-за контрсанкций с российского продовольственного рынка ушло несколько крупных игроков - импортеров молочных продуктов. Быстро увеличить объемы производства молока и мяса крупного рогатого скота невозможно. Это привело к определенному дефициту сырья, который и стал причиной роста цен", - приводит газета слова гендиректора Ассоциации отраслевых союзов агропродовольственного комплекса России (АССАГРОС) Маргариты Поповой.