МЧС на Камчатке переведено в повышенную готовность из-за мощного циклона

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 января. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Формирования МЧС России по Камчатскому краю переведены в повышенную готовность из-за подхода к полуострову мощного циклона. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
"По оценке специалистов, критериев неблагоприятных или опасных явлений циклон не достигнет. Тем не менее, в готовность к реагированию приведены оперативные группы главного управления МЧС России, а также Камчатского спасательного центра. Если обстановка ухудшится, оперативные группы начнут патрулирование автодорог", - говорится в сообщении.
Во время непогоды велика вероятность затруднения движения транспорта на дорогах, перехлеста и обрыва проводов на ЛЭП. Спасатели рекомендуют жителям воздержаться от выезда за пределы населенных пунктов. Из-за повышения температуры воздуха до нуля градусов рыболовам рекомендовано воздержаться от выхода на лед водоемов.
Как сообщили ТАСС в Камчатском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, циклон, образовавшийся ранее в Японском море, сейчас находится в Тихом океане. Он уже начал оказывать влияние на юго-восточные районы Камчатки.
"Наиболее неблагоприятные погодные условия ожидаются в Петропавловске-Камчатском, Елизовском, Усть-Большерецком и Мильковском районах. Так, в краевом центре ветер усилится до штормового - 27-30 метров в секунду. Будет идти снег, временами сильный", - сказал собеседник.
Наиболее мощный удар стихия нанесет в ночь на 12 января, когда циклон будет переваливать из Тихого океана в Охотское море через Камчатку. Там циклон задержится на 4-5 дней, поэтому на полуострове все это время будет сохраняться ненастная погода с сильным ветром и снегопадами. При этом температура воздуха приблизится к нулю.