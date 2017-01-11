Лавинная опасность объявлена на Камчатке из-за подхода циклона

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 января. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Лавинная опасность существенно возросла на Камчатке из-за подхода мощного циклона, который уже начал оказывать влияние на юго-восточные районы края. Объявлено штормовое предупреждение, сообщили ТАСС в Камчатском противолавинном центре.
"Штормовое предупреждение объявлено на период с 12 по 14 января включительно. Возможен сход снежных лавин в горных территориях Елизовского, Усть-Большерецкого, Быстринского, Мильковского, Усть-Камчатского районов. Снежные массы могут сойти и со склонов сопок в Петропавловске-Камчатском", - сообщили в центре.
Также предупреждение действует на территориях Кроноцкого заповедника, вулканах Вилючинский, Козельский, Корякский и Авачинский.
Главное управление МЧС России по Камчатскому краю рекомендовало руководителям организаций, ведущих работы в горах, туристам, спортсменам и охотникам принять повышенные меры безопасности и, по возможности, воздержаться от посещения лавиноопасных склонов в ближайшие дни.
Циклон, образовавшийся ранее в Японском море, сейчас находится в Тихом океане и уже начал оказывать влияние на юго-восточные районы Камчатки. Наиболее неблагоприятные погодные условия ожидаются в Петропавловске-Камчатском, Елизовском, Усть-Большерецком и Мильковском районах. Так, в краевом центре ветер усилится до 27-30 метров в секунду, будет идти снег, временами сильный. Наиболее мощный удар стихия нанесет в ночь на 12 января, когда циклон будет переваливать из Тихого океана в Охотское море через Камчатку. Там фронт непогоды задержится на 4-5 дней, поэтому на полуострове все это время будет сохраняться ненастная погода с сильным ветром и снегопадами.