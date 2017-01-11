Fox News выплатил миллионы отступных экс-ведущей, обвинившей коллег в домогательствах

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НЬЮ-ЙОРК, 11 января. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Fox News выплатил несколько миллионов долларов своей бывшей ведущей Джулиет Хадди в обмен на отзыв из суда иска, касающегося обвинений в домогательствах двух видных сотрудников этого телеканала. Об этом сообщила газета WSJ.
По ее информации, руководство Fox News предпочло заплатить женщине отступные, хотя убеждено в ложности обвинений, выдвинутых в отношении самого популярного ведущего телеканала Билли О'Рейли и со-президента Джека Абернети. Обвинения изложены в письме, составленном адвокатами экс-ведущей. "Это письмо содержит множество вымыслов о событиях, причастность к которым оба мужчины отрицают", - приводит газета заявление, полученное от Fox News.
В сентябре телеканал урегулировала исковые претензии экс-ведущей Гретчен Карлсон, которая обвинила бывшего главу Fox News Роджера Эйлса в домогательствах. По данным журнала Vanity Fair, Карлсон было предложено 20 млн долларов в обмен на отзыв иска.
Позднее со схожими обвинениями в адрес руководителя Fox News выступила еще одна ведущая - Андреа Тантарос. При этом, как сообщала газета WSJ, всего Эйлса в домогательствах обвинили более десяти женщин. Глава Fox News был вынужден подать в отставку после разразившегося скандала и в июле минувшего года покинул свой пост.
76-летний Эйлс основал Fox News в 1996 году и бессменно возглавлял его до прошлого лета. Этот телеканал входит в состав конгломерата 21st Century Fox Руперта Мердока и считается влиятельным рупором консерваторов на американском телевидении.