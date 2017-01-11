ОНФ назвал обеспечение жильем детей-сирот одной из самых острых проблем Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 11 января. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Региональное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ) составило список основных проблем Приморского края, а также предложений по их решению. Одной из основных проблем общественники назвали ситуацию с обеспечением жильем детей-сирот, сообщает пресс-служба Приморского отделения ОНФ.

"К числу приоритетных вопросов, которые необходимо решать властям, относится проблема обеспечения жильем детей-сирот. По расчетам экспертов ОНФ, при условии рационального использования нынешних бюджетных ассигнований возможно обеспечить жильем только 600-650 сирот (в год - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении ОНФ.

По мнению представителей организации, для решения этой проблемы необходимо увеличение финансирования соответствующих расходов со стороны краевых властей и улучшение контроля за их расходованием, "поскольку не все выделяемые ассигнования в регионе тратятся по назначению".

Ранее прокуратура Приморья поставила на контроль ситуацию с обеспечением жильем детей-сирот в регионе. По данным ведомства, в очереди на получение жилья сейчас стоит более 6 тыс. сирот. В то же время ежегодно осваивается не более 50% выделяемых на данную статью из бюджета средств. При этом ежегодно список нуждающихся в жилье пополняется в среднем на 700 имен, тогда как удается приобрести для детей-сирот не более 500 квартир. Специалисты подчеркивают сложность задачи: для того, чтобы решить проблему и обеспечить жильем всех стоящих в очереди, без учета новых претендентов, необходимо около 6 млрд руб. и не менее 10 лет.

Как уточнили ТАСС в законодательном собрании Приморья, для решения проблемы в 2017 году планируется разработать дорожную карту. Она будет включать план действий на пять лет, причем большую часть выделяемых бюджетных средств предполагается направить на строительство нового жилья для этой категории населения.

Среди проблем региона активисты ОНФ также назвали необходимость достройки краевого онкодиспансера, кадастровой регистрации границ особо охраняемых природных территорий и модернизации школ для нужд детей с ограниченными возможностями здоровья. Все предложения ОНФ по решению этих проблем переданы в администрацию Приморского края.