В Красноярске возбуждено уголовное дело за поджог дверей храма

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КРАСНОЯРСК, 11 января. /ТАСС/. Следователи полиции возбудили уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в поджоге дверей храма в Красноярске. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю.
"В отношении подозреваемого в поджоге дверей храма Рождества Христова в Кировском районе Красноярска возбуждено уголовное дело. При допросе мужчина вину в совершении преступления признал и пояснил, что мотивом совершения преступления явился отказ работников храма пустить его для молитвы, а поджогом дверей он хотел привлечь к себе внимание", - сообщили в ведомстве.
В начале декабря 2016 года нетрезвый 49-летний мужчина облил входные двери церкви бензином и поджег. Мужчина был задержан сотрудниками ЧОП, которые вызвали полицейских и передали его прибывшему на место происшествия наряду.
Во время инцидента никто не пострадал, имуществу храма причинен материальный ущерб. В момент совершения поджога храм был закрыт, богослужение не осуществлялось. Дело возбуждено по статье 167 УК РФ ("Покушение на умышленные уничтожение или повреждение имущества").
Храм Рождества Христова является самым крупным в Красноярске.