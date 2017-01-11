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В Красноярске возбуждено уголовное дело за поджог дверей храма

Общество
11 января, 7:52 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 11, января. /ТАСС
Мужчина мотивировал свой поступок намерением привлечь к себе внимание
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КРАСНОЯРСК, 11 января. /ТАСС/. Следователи полиции возбудили уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в поджоге дверей храма в Красноярске. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю.

"В отношении подозреваемого в поджоге дверей храма Рождества Христова в Кировском районе Красноярска возбуждено уголовное дело. При допросе мужчина вину в совершении преступления признал и пояснил, что мотивом совершения преступления явился отказ работников храма пустить его для молитвы, а поджогом дверей он хотел привлечь к себе внимание", - сообщили в ведомстве.

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В начале декабря 2016 года нетрезвый 49-летний мужчина облил входные двери церкви бензином и поджег. Мужчина был задержан сотрудниками ЧОП, которые вызвали полицейских и передали его прибывшему на место происшествия наряду.

Во время инцидента никто не пострадал, имуществу храма причинен материальный ущерб. В момент совершения поджога храм был закрыт, богослужение не осуществлялось. Дело возбуждено по статье 167 УК РФ ("Покушение на умышленные уничтожение или повреждение имущества").

Храм Рождества Христова является самым крупным в Красноярске.

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