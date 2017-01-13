Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.01:
$ 59.37
€ 63.12
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Жительница Хакасии при поддержке патриарха смогла вернуть своего ребенка-отказника

Общество
13 января, 18:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА,13, января. /ТАСС
Патриарх Кирилл благословил Синодальный отдел по благотворительности предпринять все усилия для того, чтобы помочь воссоединению семьи
Материал из 1 страницы

МОСКВА,13 января. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял непосредственное участие в возвращении ребенка-отказника жительнице Хакасии. Об этом говорится в распространенном сообщении Синодального отдела по благотворительности Русской православной церкви (РПЦ).

"Благодаря заступничеству Церкви, жительнице Хакасии, которая в августе этого года оставила свою новорожденную дочь из-за личных и семейных трудностей, вернули ее ребенка, - отмечено в сообщении. - Непосредственное участие в судьбе ребенка и ее матери принял Святейший патриарх Кирилл, который благословил Синодальный отдел по благотворительности предпринять все усилия для того, чтобы помочь воссоединению семьи".

В частности, сотрудники Красноярской епархии помогли женщине "найти адвоката, оплатили проведение генетической экспертизы и оказывали другие виды помощи". "В дальнейшем Церковь продолжит поддерживать семью, в том числе и юридически - уголовное дело против матери по статье "Оставление в опасности" еще не закрыто", - заметили представители РПЦ.

В августе 2016 года жительница Хакасии оставила свою новорожденную дочь возле Дома ребенка № 3 в Красноярске. Решение, напомнили представители Синодального отдела по благотворительности, женщина приняла под влиянием трудной жизненной ситуации.

В свою очередь, в августе прошлого года Синодальный отдел по благотворительности распространил заявление, в котором было подчеркнуто, что, если мать вернется за ребенком, то Церковь окажет всю необходимую помощь - от ходатайства перед правоохранительными органами и социальными службами до предоставления жилья.

Единственная неразрешенная пока проблема, по данным отдела РПЦ, - уголовное дело, заведенное на мать. В этой связи, председатель Синодального отдела по благотворительности епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон направил письма заместителю председателя правительства РФ Ольге Голодец, в ГУ МВД по Красноярскому краю, прокурору и губернатору Красноярского края и другим с просьбой рассмотреть вопрос о прекращении уголовного дела в отношении матери и защитить право ребенка воспитываться в кровной семье.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Персоны
Кирилл (патриарх)
В других СМИ
Реклама
Фото
7
Медведев пожелал журналистам не только "кликов", но и "лайков" со стороны власти
10
Снегопад не помешал параду Снегурочек на Тверском бульваре Москвы
Старший корреспондент редакции новостей Московского региона ТАСС Нино Иосебадзе (вторая слева) и мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) во время церемонии награждения журналистов за освещение московских событий в 2016 году
6
Собянин вручил премии Москвы в области журналистики
Интересное
Тюрьма за торговлю и выселение из-за запаха: как в мире борются с курильщиками
Музей или храм: почему из-за передачи Исаакиевского собора РПЦ возникло столько споров
Задержка рейса не повод отчаиваться: инструкция для тех, кто застрял в аэропорту
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украина вновь провела ракетные учения вблизи Крыма
2
Гайдаровский форум: Россия готова сделать первый шаг навстречу Западу
3
В Петербурге проходит акция против передачи Исаакиевского собора РПЦ
4
Останки, найденные журналистом в Донбассе, принадлежат жертве крушения MH17
5
Россельхознадзор: четверть продуктов питания в РФ фальсифицируется
6
У берегов Болгарии замерзло Черное море
7
Малоимущие деревенские пенсионеры получат 4 тонны подарков
Темы дня
Реклама