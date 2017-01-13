Жительница Хакасии при поддержке патриарха смогла вернуть своего ребенка-отказника

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МОСКВА,13 января. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял непосредственное участие в возвращении ребенка-отказника жительнице Хакасии. Об этом говорится в распространенном сообщении Синодального отдела по благотворительности Русской православной церкви (РПЦ).
"Благодаря заступничеству Церкви, жительнице Хакасии, которая в августе этого года оставила свою новорожденную дочь из-за личных и семейных трудностей, вернули ее ребенка, - отмечено в сообщении. - Непосредственное участие в судьбе ребенка и ее матери принял Святейший патриарх Кирилл, который благословил Синодальный отдел по благотворительности предпринять все усилия для того, чтобы помочь воссоединению семьи".
В частности, сотрудники Красноярской епархии помогли женщине "найти адвоката, оплатили проведение генетической экспертизы и оказывали другие виды помощи". "В дальнейшем Церковь продолжит поддерживать семью, в том числе и юридически - уголовное дело против матери по статье "Оставление в опасности" еще не закрыто", - заметили представители РПЦ.
В августе 2016 года жительница Хакасии оставила свою новорожденную дочь возле Дома ребенка № 3 в Красноярске. Решение, напомнили представители Синодального отдела по благотворительности, женщина приняла под влиянием трудной жизненной ситуации.
В свою очередь, в августе прошлого года Синодальный отдел по благотворительности распространил заявление, в котором было подчеркнуто, что, если мать вернется за ребенком, то Церковь окажет всю необходимую помощь - от ходатайства перед правоохранительными органами и социальными службами до предоставления жилья.
Единственная неразрешенная пока проблема, по данным отдела РПЦ, - уголовное дело, заведенное на мать. В этой связи, председатель Синодального отдела по благотворительности епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон направил письма заместителю председателя правительства РФ Ольге Голодец, в ГУ МВД по Красноярскому краю, прокурору и губернатору Красноярского края и другим с просьбой рассмотреть вопрос о прекращении уголовного дела в отношении матери и защитить право ребенка воспитываться в кровной семье.