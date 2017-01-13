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ВЦИОМ с января начал проводить ежедневные опросы общественного мнения

Общество
13 января, 18:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, января. /ТАСС
По словам директора Центра, раньше ВЦИОМ регулярно проводил только еженедельные опросы. Ежедневные исследования в настоящее время также проводят Gallup в США и YouGov в Великобритании
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МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. ВЦИОМ с 9 января запустил проект "Спутник", в рамках которого в России впервые будут проводиться ежедневные опросы общественного мнения. Об этом заявил в пятницу генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров на Гайдаровском форуме "Россия и мир: выбор приоритетов", который проходит в Москве.

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"9 января мы во ВЦИОМ впервые в России запустили "Спутник". Это название нашего нового исследовательского проекта, это ежедневный всероссийский репрезентативный опрос общественного мнения, тут ключевым словом является "ежедневный", - сказал Федоров.

По его словам, подобных исследований в России еще не было. "Проводились только еженедельные опросы, а ежедневные опросы если и проводились, то только на протяжении короткого периода времени под какую-то конкретную задачу - маркетинговые вещи или под выборы", - уточнил он.

"Может быть, когда-то он (опрос) будет проходить еще чаще, но на видимую перспективу он будет ежедневным", - добавил Федоров.

По его словам, ВЦИОМ станет третьей в мире организацией, которая будет проводит подобные исследования. Ежедневные опросы проводит Gallup в США и YouGov в Великобритании, добавил он.

"Возможности ежедневного опроса понятны: теперь любое событие, инициатива, любой фейк могут быть протестированы с точки зрения того, как это было воспринято, как было проинтерпретировано, что в связи с этим делать", - заключил Федоров.

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