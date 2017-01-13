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В Петербурге проходит акция против передачи Исаакиевского собора РПЦ

Общество
13 января, 18:59 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 13, января. /ТАСС
Полицейские не препятствуют митингующим
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© Петр Ковалев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 января. /ТАСС/. Жители Петербурга собрались на Исаакиевской площади, чтобы высказаться против передачи Исаакиевского собора в безвозмездное пользование РПЦ, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Акция проходит в формате встречи с депутатами Законодательного собрания Петербурга и не требует согласования с городскими властями. Тем не менее участники акции не используют какую-либо символику и плакаты, а также мегафоны или средства звукоусиления.

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В одном случае полицейские изъяли плакат, но в остальном они не препятствуют проведению акции.

По наблюдениям корреспондента, на площади собрались несколько десятков человек, данные от ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти ожидаются после завершения мероприятия. Перед собравшимися выступили депутаты местного парламента Борис Вишневский и Максим Резник, которые подтвердили намерение бороться за отмену решения Смольного.

Вишневский сообщил ранее ТАСС, что акция будет проходить в виде встречи депутатов с избирателями. "Закон Санкт-Петербурга предоставляет нам право встречаться с избирателями, такую встречу мы и проведем, расскажем, как защищаем их интересы при передаче собора", - сказал парламентарий.

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Как сообщил журналистам директор музея "Исаакиевский собор" Николай Буров, собор 13 января из-за акции протеста закроют для посетителей раньше, чтобы избежать стычек между сторонниками передачи собора и ее противниками.

Ранее стало известно, что собор передадут в безвозмездное пользование на 49 лет Русской православной церкви в лице Московского патриархата, при этом он останется в собственности Петербурга. Тем временем, в Петербурге продолжается сбор подписей под петицией об отмене данного решения, под документом уже поставили подписи более 160 тысяч человек.

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