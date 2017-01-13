Власти опровергли факты изъятия детей за долги по ЖКУ в Татарстане

КАЗАНЬ, 13 января. /Корр. ТАСС Гулия Керлин/. Власти опровергли факты изъятия детей из семей за долги по счетам за жилищно-коммунальные услуги в Зеленодольском районе Татарстана. Об этом ТАСС сообщил начальник отдела и связей с общественностью и СМИ администрации Зеленодольского муниципального района республики Александр Коршунов.

"СМИ неправильно донесли информацию, что детей изымают за долги по ЖКУ. У нас в районе 10 тыс. лицевых счетов имеют долг, а на учете 98 семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, с детьми. Все они находятся на особом контроле администрации. Специальная комиссия, в составе которой органы опеки, исполкомовские службы и сотрудники комитета по делам несовершеннолетних, выходят по адресам таких семей, проверяют наличие в квартирах и домах несовершеннолетних", - сказал он.

Коршунов добавил, что в некоторых семьях ситуации особенно непростые, там дети живут в неподходящих условиях, что представляет опасность для их жизни и здоровья. Таких детей действительно приходится временно изымать и помещать в приют по решению комиссии. Срок такого - изъятия 3-11 месяцев, при этом подобная процедура происходит через суд, в прошлом году по указанным причинам 11 детей было отобрано из семей. По словам Коршунова, в текущем году изъятий еще не было - идет работа комиссии.

Угроза здоровью

Старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев сообщил ТАСС, что дети были изъяты в 2016 году в соответствии с федеральным законодательством и не из-за наличия долгов.

"По результатам изучения всех материалов по отобранию детей установлено, что в 2016 году отобрание детей из семей было проведено в соответствии с федеральным законодательством. Фактов отобрания детей в связи с наличием задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги не выявлено", - сказал Галиев.

Он уточнил, что 12 декабря 2016 года глава Зеленодольского района Александр Тыгин поручил организовать работу по проверке всех жилых помещений на территории муниципалитета, имеющих задолженность по оплате ЖКУ, а начальнику районного отдела опеки и попечительства организовать работу по изъятию несовершеннолетних детей, проживающих в таких помещениях. Поручение главы района не было оформлено как официальный документ и фактически не реализовано.

По словам Галиева, согласно ст. 77 Семейного кодекса РФ, ребенок может быть отобран из семьи только в случае наличия непосредственной угрозы его жизни или здоровью. По данному факту начальнику отдела опеки и попечительства Зеленодольского муниципального района объявлено предостережение о недопустимости нарушений федерального законодательства и о возможной административной и уголовной ответственности.

В свою очередь, начальник отдела по работе со СМИ Зеленодольского района Александр Коршунов отметил, что в некоторых семьях ситуации особенно непростые, там дети живут в неподходящих условиях, что представляет опасность для их жизни и здоровья. Таких детей, по его словам действительно приходится временно изымать на срок от 3 до 11 месяцев и помещать в приют по решению комиссии - процедура происходит через суд. Он сообщил, что в прошлом году по указанным причинам 11 детей было отобрано из семей, в текущем году изъятий еще не было, так как идет работа комиссии.

Прокуратура Татарстана начала проверку по сообщениям СМИ об изъятии детей из семей, имеющих задолженность по счетам за ЖКУ. В ходе проверки ведомство даст правовую оценку действиям властей. Коршунов отметил, что если ведомство найдет нарушения, администрация готова будет их устранить.

Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова рассказала журналистам, что ей поступил документ Совета Зеленодольского муниципального района, датированный 12 января этого года, о том, что необходимо изымать детей из семей, которые оплачивают коммунальные услуги.