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Приемная мать изъятых из семьи детей сможет их навещать

Общество
13 января, 19:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, января. /ТАСС
Дети были изъяты из-за подозрения в жестоком обращении со стороны родителей
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МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Приемная мать детей, которых забрали у семьи в Москве органы опеки, сможет их навещать без ограничений. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по правам детей Анны Кузнецовой по итогам заседания специальной комиссии при омбудсмене, куда вошли представители органов опеки, столичного департамента социальной защиты населения, аппарата уполномоченного.

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"Многодетная мама тоже приняла участие в заседании. По словам представителя органов опеки и попечительства Зеленограда, речь о лишении матери родительских прав не идет. Было принято решение, что женщина будет посещать детей без ограничений", - говорится в сообщении.

"Если бы семья была неблагополучной, если бы профильные службы получали тревожные сигналы, о возвращении детей не было бы и речи. В данном случае подобная информация поступает впервые, но игнорировать ее нельзя", - цитирует пресс-служба Кузнецову.

Как ранее сообщила замруководителя департамента социальной защиты населения Москвы Татьяна Барсукова, дети были изъяты из-за подозрения в жестоком обращении со стороны родителей. По ее информации, восемь детей сейчас находятся в медицинском учреждении, поскольку они инфицированы ВИЧ, два ребенка - в социальном центре. Барсукова также рассказала, что эта семья переехала из Санкт-Петербурга в Москву в 2014 году, в ней 13 детей: восемь приемных (находятся под опекой), четверо усыновленных и один кровный. По данным пресс-службы Кузнецовой, старшему ребенку 16 лет, младшему (кровному) три года.

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