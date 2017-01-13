Приемная мать изъятых из семьи детей сможет их навещать

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МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Приемная мать детей, которых забрали у семьи в Москве органы опеки, сможет их навещать без ограничений. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по правам детей Анны Кузнецовой по итогам заседания специальной комиссии при омбудсмене, куда вошли представители органов опеки, столичного департамента социальной защиты населения, аппарата уполномоченного.
"Многодетная мама тоже приняла участие в заседании. По словам представителя органов опеки и попечительства Зеленограда, речь о лишении матери родительских прав не идет. Было принято решение, что женщина будет посещать детей без ограничений", - говорится в сообщении.
"Если бы семья была неблагополучной, если бы профильные службы получали тревожные сигналы, о возвращении детей не было бы и речи. В данном случае подобная информация поступает впервые, но игнорировать ее нельзя", - цитирует пресс-служба Кузнецову.
Как ранее сообщила замруководителя департамента социальной защиты населения Москвы Татьяна Барсукова, дети были изъяты из-за подозрения в жестоком обращении со стороны родителей. По ее информации, восемь детей сейчас находятся в медицинском учреждении, поскольку они инфицированы ВИЧ, два ребенка - в социальном центре. Барсукова также рассказала, что эта семья переехала из Санкт-Петербурга в Москву в 2014 году, в ней 13 детей: восемь приемных (находятся под опекой), четверо усыновленных и один кровный. По данным пресс-службы Кузнецовой, старшему ребенку 16 лет, младшему (кровному) три года.