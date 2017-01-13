Метель и ухудшение видимости ожидаются на трассе Москва - Санкт-Петербург в выходные

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 января. /Корр. ТАСС Юлия Генерозова/. Сильная метель и ухудшение видимости до 800 метров ожидаются на участке трассы "Россия" в Новгородской области в наступающие выходные, 14 и 15 января. Об этом со ссылкой на синоптиков сообщили в пятницу дорожные службы.
"По прогнозам синоптиков, в предстоящие выходные в Чудовском, Новгородском, Крестецком, Валдайском районах Новгородской области, по территориям которых проходят федеральные трассы М10 "Россия" Москва - Санкт-Петербург и Р56 "Великий Новгород - Псков", ожидаются сильный снег, метель. Прогнозируется временное ухудшение видимости с 5-7 км до 800-1000 м", - сказала представитель ФКУ "Управление автодороги "Россия" Ольга Семенова.
На расчистку федеральных трасс в Новгородской области будет направлена дополнительная техника, всего более 150 единиц. Особое внимание будет уделено помощи транспорту в условиях гололеда на всех искусственных сооружениях, добавила Семенова. Кроме того, на случай возникновения чрезвычайной ситуации дорожники определили и подготовили на трассах 13 автостоянок.