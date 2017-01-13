Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.01:
$ 59.37
€ 63.12
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Метель и ухудшение видимости ожидаются на трассе Москва - Санкт-Петербург в выходные

Общество
13 января, 19:35 UTC+3 ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД /Корр. ТАСС, Юлия Генерозова
Ухудшение погодных условий ожидается на участке трассы "Россия" в Новгородской области
Материал из 1 страницы

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 января. /Корр. ТАСС Юлия Генерозова/. Сильная метель и ухудшение видимости до 800 метров ожидаются на участке трассы "Россия" в Новгородской области в наступающие выходные, 14 и 15 января. Об этом со ссылкой на синоптиков сообщили в пятницу дорожные службы.

"По прогнозам синоптиков, в предстоящие выходные в Чудовском, Новгородском, Крестецком, Валдайском районах Новгородской области, по территориям которых проходят федеральные трассы М10 "Россия" Москва - Санкт-Петербург и Р56 "Великий Новгород - Псков", ожидаются сильный снег, метель. Прогнозируется временное ухудшение видимости с 5-7 км до 800-1000 м", - сказала представитель ФКУ "Управление автодороги "Россия" Ольга Семенова.

На расчистку федеральных трасс в Новгородской области будет направлена дополнительная техника, всего более 150 единиц. Особое внимание будет уделено помощи транспорту в условиях гололеда на всех искусственных сооружениях, добавила Семенова. Кроме того, на случай возникновения чрезвычайной ситуации дорожники определили и подготовили на трассах 13 автостоянок.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
7
Медведев пожелал журналистам не только "кликов", но и "лайков" со стороны власти
10
Снегопад не помешал параду Снегурочек на Тверском бульваре Москвы
Старший корреспондент редакции новостей Московского региона ТАСС Нино Иосебадзе (вторая слева) и мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) во время церемонии награждения журналистов за освещение московских событий в 2016 году
6
Собянин вручил премии Москвы в области журналистики
Интересное
Тюрьма за торговлю и выселение из-за запаха: как в мире борются с курильщиками
Музей или храм: почему из-за передачи Исаакиевского собора РПЦ возникло столько споров
Задержка рейса не повод отчаиваться: инструкция для тех, кто застрял в аэропорту
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украина вновь провела ракетные учения вблизи Крыма
2
Гайдаровский форум: Россия готова сделать первый шаг навстречу Западу
3
В Петербурге проходит акция против передачи Исаакиевского собора РПЦ
4
Останки, найденные журналистом в Донбассе, принадлежат жертве крушения MH17
5
Россельхознадзор: четверть продуктов питания в РФ фальсифицируется
6
У берегов Болгарии замерзло Черное море
7
Малоимущие деревенские пенсионеры получат 4 тонны подарков
Темы дня
Реклама