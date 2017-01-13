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Мать отобранных опекой детей отрицает избиение ребенка в семье

Общество
13 января, 19:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, января. /ТАСС
По словам Светланы, детей забрали, предварительно не уведомив ее о таком намерении
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МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Приемная мать Светлана (фамилия не разглашается по ее просьбе), у которой органы опеки изъяли детей, отрицает подозрения в нанесении ее мужем побоев ребенку.

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"Конечно, отвергаю", - заявила она, отвечая на вопрос ТАСС, отвергает ли она подозрения в нанесении ее мужем побоев ребенку в качестве физического наказания. По ее словам, накануне изъятия детей она общалась с приемным сыном. "Ничего он не рассказывал, был весел, бодр, играл и прекрасно ужинал, не было никаких обид, и не грустный, и не печальный", - рассказала она.

По словам Светланы, детей забрали, предварительно не уведомив ее о таком намерении. "Мне не звонили, никуда не вызывали. К нам пришли полиция с опекой просто явочным порядком, забрали детей, не оставили никаких бумаг, ничего, просто забрали. Я была дома, муж был дома, никаких вопросов ему не задавали", - утверждает она.

"Детей, которые были в детском саду, забрали из детского сада, там было четверо детей опекаемых и один кровный, кровного не забрали, хотя и пытались", - продолжила собеседница агентства, отметив, что ранее получала замечания по поводу поведения ребенка, у которого воспитатели якобы обнаружили синяки. "Еще одну дочку забрали из танцевальной студии, где она занималась балетом, а еще одну - с елки новогодней, с праздника", - добавила приемная мать.

Светлана сообщила, что всего у нее в семье несовершеннолетних детей 13, забрали десятерых. "Остались двое самых старших (15 и 16 лет), и самый младший, ему три года", - сказала она.

Приемная мать добавила, что ее родственница получила разрешение забрать двух изъятых детей. Светлана говорит, что это произошло после ее встречи с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Анной Кузнецовой.

Приемная мать сможет навещать изъятых детей

Пресс-служба детского омбудсмена сообщала, что Кузнецова провела заседание специальной комиссии, которая изучает обстоятельства изъятия детей, и на нем было принято решение разрешить приемной матери навещать детей без ограничений.

Как ранее сообщила замруководителя департамента социальной защиты населения Москвы Татьяна Барсукова, дети были изъяты из-за подозрения в жестоком обращении со стороны родителей. По ее информации, восемь детей сейчас находятся в медицинском учреждении, поскольку они инфицированы ВИЧ, два ребенка - в социальном центре. Барсукова также рассказала, что эта семья переехала из Санкт-Петербурга в Москву в 2014 году, в ней 13 детей: восемь приемных (находятся под опекой), четверо усыновленных и один кровный. По данным пресс-службы Кузнецовой, старшему ребенку 16 лет, младшему (кровному) три года.

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