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Счетная палата в 2017 году проверит доступность лекарств для льготников

Общество
13 января, 20:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, января. /ТАСС
Татьяна Голикова отметила, что ведомство видит "определенные проблемы и застойность определенных процессов" в регионах
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МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Счетная палата проверит в этом году обеспеченность лекарствами льготных категорий граждан. Об этом сообщила в интервью ТАСС на Гайдаровском форуме председатель Счетной палаты Татьяна Голикова.

Интервью

Татьяна Голикова

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По ее словам, в предмет пристального внимания Счетной палаты в 2017 году попадет система лекарственного обеспечения. "Потому что мы видим определенные проблемы и застойность определенных процессов, которая происходит в регионах, несмотря на то, что что-то пытаются делать, но какие-то серьезные, структурные изменения в этой части не происходят", - сказала она.

Голикова добавила, что в основном проверки будут распространяться на реализацию полномочий субъектов в регионах. Речь идет о доступности льготным категориям граждан лекарственных препаратов, а также о ценовой политике на лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

Полную версию интервью читайте на сайте ТАСС.

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Гайдаровский форум – 2017
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