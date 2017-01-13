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Губернатор Ставрополья вручил медаль "За доблестный труд" корреспонденту ТАСС

Общество
13 января, 20:27 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 13, января. /ТАСС
Собкор агентства по региону Олег Ляхов отметил, что "большая часть "веса" этой медали принадлежит всему коллективу ТАСС"
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СТАВРОПОЛЬ, 13 января. /ТАСС/. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в краевом правительстве вручил сегодня медаль Ставропольского края "За доблестный труд" 3-й степени собственному корреспонденту ТАСС по региону Олегу Ляхову.

"Очень приятно, когда работу журналиста отмечают такими высокими наградами. Конечно, большая часть "веса" этой медали принадлежит всему коллективу ТАСС. Получив такую оценку, хочется писать еще больше качественных и интересных материалов о жизни родного края", - сказал корреспондент после получения медали.

Вручение наград журналистам прошло в пятницу в здании краевого правительства. Губернатор Владимиров поздравил корреспондентов и коллективы федеральных, региональных и местных изданий с Днем печати и ответил на вопросы журналистов.

Ранее глава города Ессентуки Александр Некристов вручил Благодарственное письмо коллективу информационного агентства ТАСС за плодотворное сотрудничество, объективность и оперативность в освещении жизни города-курорта Ессентуки и в честь празднования Дня российской печати. Также глава города-курорта Кисловодск Александр Курбатов и председатель Думы Любовь Волошина вручили поздравительные адреса.

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