"Без предупреждения": органы опеки в Москве изъяли у приемной семьи 10 детей

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Органы опеки в Москве изъяли у приемной семьи 10 детей. Поводом стало сообщение сотрудников детского сада о следах побоев у одного из детей.

"Были обнаружены побои, были причины для этих действий органов опеки и полиции", - заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, пояснив, что воспитатель увидела "характерные следы на теле", когда переодевала ребенка.

При этом, отметила Кузнецова, семья проверялась в июле минувшего года, "и в акте ничего нет, что были нарушены права детей или ситуация в доме не та, или что-то набросано, и есть какие-то предпосылки для угрозы благополучию детей".

Заместитель главы департамента социальной защиты населения Москвы Татьяна Барсукова заявила ТАСС, что дети были изъяты из-за подозрения в жестоком обращении со стороны родителей. По ее данным, восемь детей сейчас находятся в медицинском учреждении, поскольку они инфицированы ВИЧ, двое - в социальном центре. Барсукова рассказала, что семья переехала из Санкт-Петербурга в Москву в 2014 году, всего в ней 13 детей: 8 приемных (находятся под опекой), 4 усыновленных и один кровный. Согласно сведениям пресс-службы Кузнецовой, старшему ребенку 16 лет, младшему, кровному, - 3 года.

Сама приемная мать Светлана (фамилия не разглашается по ее просьбе) отвергает подозрения, что ее муж избил ребенка. По ее словам, накануне изъятия детей она общалась с приемным сыном. "Ничего он не рассказывал, был весел, бодр, играл и прекрасно ужинал, не было никаких обид, и не грустный, и не печальный", - рассказала собеседница агентства.

Изъятие без предупреждения

По словам Светланы, детей забрали без предварительного уведомления. "Мне не звонили, никуда не вызывали. К нам пришли полиция с опекой просто явочным порядком, забрали детей, не оставили никаких бумаг, ничего, просто забрали. Я была дома, муж был дома, никаких вопросов ему не задавали", - утверждает она.

"Детей, которые были в детском саду, забрали из детского сада, там было четверо детей опекаемых и один кровный, кровного не забрали, хотя и пытались", - продолжила собеседница агентства. "Еще одну дочку забрали из танцевальной студии, где она занималась балетом, а еще одну - с елки новогодней, с праздника", - добавила приемная мать.

Светлана уточнила, что помимо кровного ребенка в семье оставили двух старших детей - 15 и 16 лет.

Приемной матери разрешили навещать детей

На протяжении всего дня омбудсмен Кузнецова занималась проблемой. Была создана специальная комиссия, в состав которой вошли представители столичного департамента социальной защиты, а также органов опеки и попечительства. По итогам заседания комиссии приемной матери было разрешено навещать изъятых детей.

"Многодетная мама тоже приняла участие в заседании. По словам представителя органов опеки и попечительства Зеленограда, речь о лишении матери родительских прав не идет. Было принято решение, что женщина будет посещать детей без ограничений", - сообщили в пресс-службе Кузнецовой.

"Если бы семья была неблагополучной, если бы профильные службы получали тревожные сигналы, о возвращении детей не было бы и речи. В данном случае подобная информация поступает впервые, но игнорировать ее нельзя", - заявила уполномоченная, чьи слова привели в пресс-службе.

Вечером сама приемная мать рассказала ТАСС, что ее родственница получила разрешение забрать к себе двух изъятых детей. Это произошло после встречи Светланы с омбудсменом.

Критика Мизулиной

Сенатор Елена Мизулина раскритиковала действия органов опеки. "Это и есть типичный пример бездушного, жестокого ювенального поведения! В первую очередь жестокого по отношению к детям", - сказала она журналистам.

Мизулина отметила, что причин для появления синяка у ребенка "может быть великое множество", и ситуация требует тщательного разбирательства, тем более что информация поступает "очень разная". "Установлена ли очевидная угроза для жизни и здоровья ребенка? Нет. Тогда почему сотрудники органы опеки и полиция прибегли к крайним мерам и забрали сразу всех детей?" - недоумевает сенатор.

Она считает, что любые выводы были бы преждевременными. "Тем не менее огульно обвинять семью и видеть единственно возможный вариант развития событий в изъятии детей нельзя", - подчеркнула парламентарий, пояснив, что изъятие ребенка из семьи - "сокрушительный психологический удар и стресс" для него.

По словам Мизулиной, "органы опеки должны действовать в наилучших интересах ребенка, а самый основной его интерес - быть в семье". "Но модель поведения, которую из раза в раз демонстрируют нам сотрудники органов опеки, позволяет сделать единственный вывод: им наплевать на судьбы конкретных детей", - заявила она. Сенатор считает ситуацию тем более возмутительной, что органы опеки несколько месяцев назад проверяли семью и признали ее благополучной.

Дети говорили только хорошее

Глава благотворительного фонда "Помощь детям, затронутым эпидемией ВИЧ-инфекции "Дети+" Ольга Кирьянова положительно характеризует приемную семью, из которой органы опеки забрали детей. "Я знаю семью, поскольку мы организовывали группу по поддержке, психологической помощи, которую посещали старшие дети (из этой семьи), - сказала она ТАСС.

По словам Кирьяновой, психологи, занимавшиеся с изъятыми детьми, называли их социально активными. "Дети никогда, ни разу не высказали какую-нибудь отрицательную информацию, про родителей было только хорошее. Очень благоприятная обстановка в семье. Создавалось ощущение, что родители много ими занимаются", - рассказала собеседница агентства, отметив, что доверяет мнению этих психологов.

По словам директора фонда, другие приемные родители ребят с ВИЧ считают, что детей изъяли без достаточных оснований, и после случившегося испытывают недоверие к сотрудникам детских садов. "Приемные родители детей, родившихся с ВИЧ, друг друга все знают, друг друга поддерживают, они в шоке. Как водить детей в садик? Все это завертелось после звонка воспитательницы в полицию", - утверждает Кирьянова.